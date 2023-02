Ako toga nema, rezultat će uvijek da bude ovakav! Željko Obradović: Upozoravao sam pred utakmicu - ne možeš tako!

Poslije "vječitog derbija" u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u kome je Partizan poražen Željko Obradović je pričao o greškama svog tima, neadekvatnoj energiji, a na kraju i o problemima van terena.

Odigran je još jedan "vječiti derbi", četvrti ove sezone i Partizan je u dramatičnom polufinalu izgubio od Crvene zvezde i tako ispao iz Kupa Radivoja Koraća. Nakon utakmice trener crno-bijelih Željko Obradović je čestitao rivalu na pobjedi.

"Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Mislim da smo utakmicu otvorili izvanredno, igrali dobro, ali smo dozvolili Zvezdi da se vrati krajem prvog poluvremena kada smo im dali osam lakih poena i dali smo im olako da se vrate. Pričao sam sa igračima na poluvremenu, ali nisam uspio toliko da utičem na njih", rekao je na startu Obradović.

Najviše je žalio za tim što njegov tim nije uspio svih 40 minuta da održi ritam i koncentraciju i istakao je da su lične greške ključnih igrača napravile velike probleme crveno-bijelima.

"Ono zbog čega mi je zaista žao je to što znam koliko su želje imali igrači, ali ta želja mora da postoji 40 minuta. Dešavalo se da u tranziciji nemamo igrača, da je totalno otvoren šuter i da pogodi za tri poena. Nismo bili dovoljno agresivni u napadu je bilo mnogo grešaka. Sigurno nam je na rezultat uticalo što su Ledej i Egzum imali četiri lične i morali smo da ih izvadimo. Tada se i Lesor žalio na povredu i bez njih trojice nismo mogli, igrali smo tada jako loše", dodao je Obradović.

Na konstataciju da je 15 izgubljenih, a samo dvije ukradene lopte bilo ključno za ishod ovog meča, mogao je samo da se složi.

"Apsolutno se slažem, to znači da nismo bili pretjerano zainteresovani da igramo odbranu. O tome moramo da razmišljamo, a kako je Danilo rekao ispred nas su dva takmičenja kojima moramo da se okrenemo. Moramo da vidimo zašto je taj odnos takav, kada u prošlim utakmicama nije bilo tako. Probao sam da im pričam pred utakmicu da na ovakvoj utakmici možeš kako god da postaviš taktiku, ali ako nema one doze želje, ako toga fali, rezultat će biti uvijek ovakav. Uvijek ćemo ovakvu utakmicu da igramo", istakao je on.

Upitan je i za neke greške Dantea Egzuma u finišu meča, ali je naglasio da u svog igrača ima apsolutno povjerenje.

"Ne, svaki put kada ima loptu ja imam ogromno povjerenje u njega. Lopta je imala protok, a bilo je drugih situacija mnogo lošijih. On je napravio četvrti faul i to je itekako uticalo na tok utakmice. Ja ne znam, pogledaću i pričaću o detaljima utakmice, sad nije ni vrijeme ni mjesto, Ako je to u pitanju, ja imam ogromno povjerenje u Dantea, taj momak ima glavu i mislim da je odličan", dodao je trofejni stručnjak.

Na kraju analize samog meča je naglasio da su problemi sa faulovima i neadekvatna energija kada tim nije bio u bonusu odlučila pobjednika.

"Naravno da se vodi računa o tome, sada se vraćam opet na posljednjih dva mjeseca kada nam se nije dešavalo da kada smo u bonusu primimo lak koš, sada nam se dešavalo. Ponavljam, postoji taktika i jedna od stvari koje smo radili izvanredno, do bonusa smo igrali na jedan način, na drugi poslije..."

Prije utakmice je pričao o potencijalnim problemima na tribinama, a nakon meča je ponovo pričao o problemima koji ne prestaju na utakmicama ova dva tima.

"Ja sam već rekao poslije utakmice prije dva dana. Nemam ništa da dodam. Moj stav o tome je poznat o prvog dana. Pitanje je što drugi neki ljudi se ne javljaju i ne pričaju o tome. Ja mogu samo da prozivam navijače Partizana. Uvijek sam bio i biću protiv toga da se nekome skandira, da se ubacuje nešto na teren, ali to ne može da uradi jedan trener. Dva derbija u Evroligi nije bilo problema, a na dva derbija kod nas je bilo. To je pitanje za nekog drugog, to se rješava na nekim drugim nivoima, ne može to da riješi jedan trener. To može vi da pišete i da pričate o tome ko je taj koji podgrijava atmosferu, a ko je taj ko je smiruje. Nemojte da se pravimo da ne znamo o čemu se radi i da zviždućemo", završio je Obradović.