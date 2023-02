Ovih pet detalja je odlučilo derbi! Kako se Zvezda iščupala iz ponora, a Partizan stao u paklu Čaira!

Crvena zvezda poslije velikog preokreta pobijedila je Partizan i prošla u finale. Ovo su ključne tačke velike pobjede crveno-bijelih.

Crvena zvezda ide po prvi trofej u sezoni. Prošla je u finale Kupa Radivoja Koraća poslije rovovske i maratonske borbe i velikog preokreta protiv Partizana (83:75). Poslije veoma lošeg prvog poluvremena crveno-bijelih i gotovo savršene igre crno-bijelih u tom periodu, sve se promijenilo u nastavku. Šta je prelomilo, koji su to faktori koji su bili ključni da ipak slavi tim Duška Ivanovića, trenera koji je u 12. minutu isključen sa meča i koji je gubio "minus 18" pred poluvrijeme? Šta su greške ekipe Željka Obradovića? To su samo neka od pitanja koja su bila ključna, a dovoljno je baciti nekoliko pogleda na statistiku da se vidi šta je donijelo prevagu u korist crveno-bijelih na kraju večeri koja je za mnoge trajala čitavu vječnost.

ZVEZDINI IKS FAKTOR - 22 POENA ARGENTINACA!



Nisu blistali i počeli su veoma nervozno, ali su Fakundo Kampaco i Luka Vildoza na kraju imali ogromne zasluge za pobjedu i preokret Crvene zvezde. Ne samo zbog poena, već zbog načina na koji su kontrolisali igru i ritam ekipe u drugom poluvremenu. Poslije 20 minuta Fakundo je imao tri poena, Luka samo dva, a crveno-bijeli pet izgubljenih lopti. Onda se sve promijenilo.

U drugom dijelu su njih dvojica podigli nivo igre drastično i ubacili zajedno čak 22 poena za 20 minuta. Vildoza je završio duel sa 15 poena, Kampaco sa 12, ali je tu jedan podatak koji je možda napravio i najveću prevagu - broj "prodatih" lopti. Zvezda u drugom poluvremenu nije imala nijednu izgubljenu loptu, ostala je na pet sa poluvremena, a Partizan je imao 15, od čega čak devet u drugom dijelu i samo dvije ukradene lopte. Uz to su crveno-bijeli imali i šest ukradenih, dakle ukupno na "+1", a crno-bijeli na "-13" u tom segmentu ukradenih i izgubljenih lopti. Na kraju su Argentincima i navijači pjevali.

OVDJE SU "PREKOBROJNI" NAJVIŠE FALILI!



Partizanov plan igre na startu bio je jasan - dati loptu Danteu Egzumu. Koristio je Australijanac svoje fizičke predispozicije, prednosti u odnosu na Kampaca, napadao je sa niskog posta, ulazio u reket i onda je upao u problem sa ličnim grešakama. Dva brza faula u prvoj četvrtini, pa treći prije poluvremena. Potom je u 28. minutu napravio i četvrti i to u napadu na Nedoviću.

Dok je Egzum bio van terena, Zek Ledej je dominirao, imao je 13 poena u prvom poluvremenu, skoro bez promašaja, ali i on je kao i Dante upao u problem sa faulovima i četvrtu ličnu napravio je u 27. minutu. Uz sve to on je bio igrač koji nije odmarao, za njega Obradović nije imao izmjenu, pa je tako u drugom dijelu dao ukupno tri poena. Upravo na te dvije pozicije - plejmejkera i visokog krila - bilo je najočiglednije koliko su crno-bijelima falili nosioci koji su morali da ostanu prekobrojni za Kup, Jam Madar i Janis Papapetru.

ISKLJUČENJE IVANOVIĆA I MOTIV VIŠE ZA CRVENO-BIJELE

Utakmica u Nišu počela je pravim šokom u 13. minutu za igrače i navijače Crvene zvezde. Duško Ivanović je isključen. Žustro je protestovao tražeći faul Alena Smailagića na Filipu Petruševu. Dobio je prvu tehničku, nastavio je da se žali i uslijedila je druga, poslije koje je morao da se skloni sa klupe. U nastavku meča je ekipu vodio Španac Karles Marko.

Koliko je taj momenat imao uticaj na crveno-bijele vjerovatno i najbolje govore riječi Branka Lazića sa konferencije za medije. Upitan je da li je taj potez dao dodatnu motivaciju ekipi. "Možda je to pitanje za trenera, možda je bio dio taktike. Šalim se, naravno da je imalo efekta, mada smatram da bi i bez toga uspjeli da napravimo rezultat koji smo napravili".

ZVEZDIN PROBLEM POSTAO NJENO ORUŽJE



Crvena zvezda odigrala je jedno od najlošijih poluvremena kada je šut u pitanju. Za tri je u prvih 20 minuta šutirala samo osam odsto (1/11). Lazić je dao trojku na samom početku meča i od tada nijednu crveno-bijeli nisu pogodili do velikog odmora. U tom periodu Partizan je imao 6/14 za tri i to je između ostalog donijelo maksimalnih "plus 18" crno-bijelih u momentu za kojim će u Obradovićevom timu dugo žaliti (finiš druge četvrtine i 44:26). S obzirom na dešavanja na terenu i dominaciju crno-bijelih djelovalo je da će razlika na pauzi biti još veća. Međutim, crveno-bijeli su uspjeli da se smire i da serijom uglavnom lakih poena za 8:0 završe poluvrijeme sa samo "minus 10" (34:44).

U drugom dijelu timovi kao da su zamijenili uloge kada je šut za tri u pitanju. Zvezda je ubacila šest iz 16 pokušaja (ukupno 7/27), a kao nož su crno-bijele zaboljeli pogoci Filipa Petruševa i Nemanje Nedovića iz daljine. Na drugoj strani je šut Obradovićevog tima potpuno stao, crno-bijeli dali su samo dvije trojke iz 13 pokušaja (ukupno 8/27). Još jedan statistički parametar koji je bio na strani Zvezde kada je bilo najvažnije, iako se nije činilo da će tako biti dok je Partizan dominirao.

PARTIZAN NIJE MOGAO BEZ DOMAĆIH IGRAČA



Kampaco i Vildoza bili su "iks faktori" Zvezde, ali su imali veliku pomoć saigrača. Upravo je ta šira rotacija i veći broj raspoloženih domaćih košarkaša imao važnu ulogu. Ben Bentil (8, 7sk) je pokušavao da trgne ekipu za vrijeme mučenja u prvom poluvremenu, a onda je u drugom Filip Petrušev preuzeo odgovornost. Mladi srpski košarkaš završio je duel sa 14 poena, od čega devet u nizu, uključujući i trojku koja je donijela i prvo vođstvo Zvezdi u drugom poluvremenu - na isteku treće dionice (59:58). Takođe Luka Mitrović dodao je 11 (7sk), a Branko Lazić komandovao je odbranom. Posebno treba istaći Nemanju Nedovića koji je dao 14 poena, ali vjerovatno i prelomnu trojku.

Bez takvog doprinosa domaćih igrača, Željko Obradović je imao navedeni problem zbog izostanka važnih stranaca, a utisak je da je posebno falio Janis Papapetru, prvenstveno u odbrani. Bez njega i Madara, Džejms Naneli bio je poenterski lider (19, 6sk) i dvocifreni učinak imali su Ledej (16), Lesor (13) i Panter (12). Međutim, od srpskih igrača je sigurno očekivano više od samo sedam poena, koliko su u zbiru ubacili Anđušić, Trifunović, Smailagić i Avramović - a niko nije ubacio više od tri. Za derbi je potrebno bolje od toga, a Zvezda je to imala i zato će ove subote od 21 igrati protiv Mege za treći trijumf u Kupu Koraća zaredom.

