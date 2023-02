PARTIZAN VODIO 18 RAZLIKE, A ZVEZDA UŠLA U FINALE, KAKO?! Vlade Đurović: Drsko ću reći nešto o Nedoviću...

Šta se dogodilo u derbiju Zvezde i Partizana u polufinalu Kupa Koraća? Evo šta je rekao Vlade Đurović.

Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u dramatičnoj utakmici, u kojoj je gubila čak 18 poena, a onda napravila furiozan preokret od završnice druge četvrtine. Srpski trener Vlade Đurović, stručni konsultant TV Arena sport ovako je vidio pobjedu crveno-bijelih, koji će u subotu od 21 igrati protiv Mege za treći trofej "Žućkova levica" u nizu.

"Jedna od najčudnijih utakmica Zvezde i Partizana koje sam gledao. Pola Srbije momentalno se raduje, pola tuguje. Na poluvremenu je trebalo da bude veća razlika za Partizan, s obzirom na to kako je igrala Zvezda. Šta se desilo u drugom poluvremenu? Svi misle da je ovaj španski trener zamijenio (isključenog) Duška Ivanovića, a sve je to Ivanović uradio u poluvremenu, odredio je postavu, rekao šta da rade, podviknuo. Zvezda je onda zaigrala oštrije. U prvom dijelu šutirala je trojke 1/11, a Partizan igrao odlično u prvom, a u drugom katastrofa, ali nisu samo trojke odlučile. Zvezda je imala nekoliko igrača koji su igrali fantastično u drugom dijelu, a Partizan u prvom dijelu Nanelija i Ledeja, koji su odigrali najbolje partije, Panter solidan, Egzum odličan, ali napravio je faulove".

"PARTIZAN NIJE MOGAO DA IGRA BOLJE"

Đurović je naglasio doprinos nekoliko Zvezdinih igrača i otvoreno poručio da bi Nemanja Nedović trebalo da ima veću minutažu. On je u polufinalnom derbiju igrao 22 minuta i ubacio 14 poena, uključujući i trojku koja je vjerovatno prelomila polufinale.

"Šta se desilo? Ne znam. Po meni, Nedović mora da igra više, to kažem veoma drsko iz trenerskog ugla, kako ja to gledam. Ponekad treba i da počne u startnoj postavi, jer ne počinje, pa bude nervozan. Vrlo su bili nervozni igrači Zvezde, veliki ulog je bio na stolu, a tu mislim naročito na Vildozu i Kampaca. Oni su unijeli tu nervozu u druge igrače i onda je Zvezda izgledala zastrašujuće loše. U drugom dijelu se sve to izmijenilo i odjednom je Partizan počeo da igra loše - nekontrolisani napadi, mnogo grešaka, loši procenti... Zašto je u njih ušao strah? Igrači Zvezde su bili u prvom dijelu bili prenapregnuti, nervozni, a Ledej i Naneli šutirali su 4/4, nije moglo bolje da se igra od onoga što je igrao Partizan. A onda u drugom dijelu - druga slika. Nešto slično se desilo i na meču Mega - FMP".

Trofejni trener je posebno istakao Filipa Petruševa i naglasio njegovu važnu rolu u trenucima u kojima je Zvezda "okretala" rezultat u drugom dijelu meča. "Vildoza i Kampaco bili su tada odlični, ali po meni Petrušev je dao važne poene. On je prelomio rezultat, dao je devet poena zaredom kad je Zvezda preokrenula. A onda na kraju, kad se Partizan priključivao, Mitrović je dao šest poena zaredom - dva zakucavanja i zicer i on je isto jedan od junaka, iako mislim da je i Lazić odigrao najviše minuta".

Đurović je rekao da će igrači Zvezde imati malo sna pred finale protiv Mege (subota, 21). "Bez obzira na to što Zvezda neće imati mnogo vremena, igrači neće zaspati prije 2-3 ujutru. Masaža, tuširanje, treba nešto i pojesti, pa spavanje. Doručak će odgoditi, pa će oko 11-12 otići vjerovatno do dvorane, ali Zvezda ima mnogo kvalitetniji tim i mislim da pitanje pobjednika u finalu nije tšeko pronaći, ali isto tako treba odigrati dobro, jer Mega nema šta da izgubi. Momci su mladi i imaće šansu".

Takođe, Đurović smatra da je neko od tandema poznatih srpskih sudija Ilija Belošević - Milivoje Jovčić trebalo da bude u ekipi arbitara, koja je imala veoma težak posao. "Ovakve utakmice Partizana i Zvezda mora da sudi bar jedan od dvojice - Belošević, Jovčić. Uroš Nikolić takođe mora da sudi, ali i gledaoci ne prepoznaju kako se zove na primjer taj treći sudija i onda i više i treneri viču, pritiskaju, a ovako kad sude trojica najboljih to je najbolje rješenje. Ali ne mislim da su oni odlučili utakmicu. Zvezda je zasluženo pobijedila jer je bolje igrala u drugom poluvremenu".