IZ NJUJORKA U VALJEVO ZBOG LUKE I JOKIĆA! INTERVJU: U Americi sve na mišiće, a Srbi znaju sve o košarci, to je razlika

Kada je Čarls Mening počinjao da igra košarku na betonskim terenima Njujorka, teško da je mogao da pokaže Valjevo na mapi. Sada sam kaže – dolazak u taj grad je za njega blagoslov! Za MONDO je pričao o košarci, ali i o životu Njujorčanina podno Divčibara.

Izvor: MN PRESS

Na ovom Kupu Radivoja Koraća smo vidjeli veliki skok timova iz Košarkaške lige Srbije koje više nisu "topovsko meso" za sastave iz ABA lige i dok je u meču Vojvodine i Mege Dušan Beslać mučio tim iz Beograda, "pantere" iz Železnika je na ozbiljan ispit stavio jedan Njujorčanin.

Čarls Mening je rođen u jednom od najvećih gradova svijeta 1998. godine, a nakon koledža je svoj prvi profesionalni angažman našao u Valjevu. U KLS-u je za Metalac prosječno igrao preko 30 minuta i prosječno bilježio 12,5 poena, 3,8 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici, a izgleda da je protiv ABA konkurencije još bolji!

Proveo je 33 minuta na terenu, ubacio 15 poena uz 6 asistencija, a uz to redovno čuvao Valinskasa i Mura, dva najozbiljnija napadača ekipe koju sa klupe vodi Nenad Stefanović. Poslije utakmice za MONDO je pričao o ovom meču, ali i o odluci da prve profesionalne košarkaške korake napravi u Srbiji, kako on kaže – zemlji najboljih košarkaša van Amerike.

"Definitivno je bilo uzbudljivo, FMP je jako dobar tim. Jako su fizički dominantni, jako 'veliki', igraju sa mnogo kontakta... Mnogo su iskusniji, stariji, igraju pametnije, vidi se da su navikli da igraju na visokom nivou i to je za mene bilo jako uzbudljivo", rekao je Mening na početku priče za MONDO, pa onda uporedio mečeve u KLS i ovaj duel:

"Kao dan i noć! Velika je razlika između nivoa igre i jačine kontakta ovdje i u KLS-u, ligi odakle ja dolazim. FMP igra presing po cijelom terenu, jako agresivno na svakoj poziciji, od plejmejkera do visokih igrača i morao sam da naučim da koristim svoju brzinu, a ne samo da ih kontaktom uguram dole, jer nisam toliko viši od njih", jasan je Mening.

Ovu priliku ne shvata olako! Dobio je šansu da se profesionalno bavi košarkom, a sada je mogao u "Čairu" da osjeti atmosferu koja ga je podsjetila na SAD jer ipak je ovo zemlja košarke. "To što igram ovdje je blagoslov! Nijednu priliku koja mi se ukaže ne uzimam zdravo za gotovo, pa ni to što sam došao ovdje da igram. Mogao sam da osjetim ovaj ambijent, da igram na ovom nivou takmičenja i bilo je to jako uzbudljivo za mene. Osjetio sam se kao da sam ponovo kući zbog ovakve atmosfere i utakmice. Kao što sam rekao, zaista je blagoslov što sam mogao da igram i da predstavim se publici koja me ne poznaje".

Poslije završenog koledža imao je nekoliko ponuda za početak profesionalne karijere, a izabrao je baš Srbiju. "Zašto Srbija? Pa odatle dolaze najbolji strani igrači, tu mislim na Luku i Jokića! Htio sam da vidim o čemu se ovdje radi, da vidim razliku u igri. Želio sam da osjetim i drugačiji stil košarke, pričao sam sa igračima koji su igrali u inostranstvu i sa agentom i osjetio sam da je ovo za mene najbolje mjesto kako bi se fizički pripremio za naredni nivo", priča Mening za MONDO.

Sada je već pola godine u Srbiji, igrao je dovoljno utakmica da bi mogao da upozna kako srpske igrače, tako i srpske trenere i njihov način rada. Ono što je prije svega primijetio je jako velika košarkaška inteligencija koja krasi ovdašnje košarkaše. "U Americi su svi fizički dominantni. Ovdje nisu i moraju da koriste mozak i svoju inteligenciju kako bi došli do dobrih pozicija, to je najveća razlika. Postoji ozbiljan nivo kontakta ovdje, ali prije svega je u pitanju košarkaški IQ. Igrači razumiju igru, znaju kada da pošalju pas i to učim sa trenerom Ratkovicom. On me uči takve stvari kako bi mogao da se adaptiram na igru ovdje."

Na kraju smo morali da pitamo i kako čovjeku koji je rođen i odrastao u Njujorku izgleda Valjevo. "Jako je malo, čovječe, ali volim grad u kome sam. Navijači nas jako vole, ali kada dolaziš iz Njujorka to je totalno drugi svijet. Kada svratim do Beograda to mnogo više liči na ono kući, ali Valjevo je mnogo, mnogo manje", kaže Mening uz osmijeh i ističe da uživa u šetnjama pored Gradca, ali da je ipak ponekad i nostalgičan.

"Moja omiljena stvar van košarke ovdje su mi slobodni dani, jer imam priliku da šetam gradom, da upoznam nove stvari. A najteža stvar za adaptaciju je to što sam daleko od kuće i što ne mogu da posjećujem porodicu, što sam odvojen od njih", završava svoju priču za MONDO Čarls Mening.

Metalac je predvođen njim i Dafijem uspio da pruži ozbiljan otpor i da Čarlsu Muru nije ušla jedna prelomna trojka u četvrtoj četvrtini, ko zna kako bi se meč završio. Ovako, već iste večeri vratio se u Valjevo, a sa Metalcem će do kraja sezone juriti titulu u KLS-u. U Kupu Radivoja Koraća nije uspio do prvog mjesta, ali možda u ligaškom takmičenju i uspije da uzme trofej koji bi pamtio. A ljudi u gradu podno Divčibara možda će ga za koju godinu gledati u Evrokupu ili Evroligi i moći će da kažu – ovaj momak je krenuo odavde.