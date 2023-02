GUDURIĆ PROGOVORIO O POVRATKU U ZVEZDU: "Za ovo se živi, lijepo je biti kod kuće"

Marko Gudurić pričao je sa novinarima poslije pobjede protiv Partizana, a spomenuo je i priče o povatku Crvenu zvezdu...

Marko Gudurić je utišao punu beogradsku "Arenu". Postigao je 25 poena (4/5 za tri), imao 7 asistencija, 2 ukradene lopte i bio najzaslužniji za pobjedu Fenerbahčea protiv Partizana (97:94). Bio je to 15. evroligaški trijumf za turski tim u borbi za top8 elitnog takmičenja.

Po završetku utakmice Gudurić je pričao sa srpskim novinarima i prije svega objasnio da osjeća puno ponosa zbog odlično odigrane utakmice.

"Nisam znao šta da očekujem poslije teškog i čudnog perioda u Turskoj bez utakmica i treninga (zbog zemljotresa prim.aut). Nisam znao šta nas čeka. Preponosan sam, presrećan, igrali smo 90...Ovaj, 40 minuta, koncentrisano, fokusirano, moglo je bolje u odbrani i skoku, ali baš važna pobjeda u borbi za prva četiri mjesta", počeo je Gudurić.

S obzirom na to da je nosio crveno-bijele boje, uslijedilo je i pitanje da li mu je to možda bio motiv više protiv crno-bijelih.

"Dobro sam se osjećao na terenu, lijepo je biti kući, igrati pred navijačima, znao sam šta me čeka. Taj rivalitet je najlepša stvar u sportu, svi žive za ovo, da igraju pred punom dvoranom. Lijepo je bilo, još ljepše što smo pobijedili i što je to bio Partizan. Tamo su nas pobijedili iako smo kontrolisali meč, preokrenuli su tada. Bila je baš posebna utakmica."

Navijači Zvezde ga iz godine u godinu zovu da se vrati na Mali Kalemegdan, posebno na društvenim mrežama. "Come to Red star bro", nasmijao se Marko. "Ne znam ništa oko povratka, rano je, ima još do kraja sezone. Sada ide onaj standardni odgovor, fokusiran sam na Fener, sezonu."

Poslije malih problema sa povredom kvadricepsa, tokom reprezentativnih obaveza, oporavio se i igra odlično. "Malo mi je to smetalo tokom ljeta, ali sam ušao u sezonu okej. Dobro se osjećam, imam samopuzdanje, ulazim u te neke godine gdje se dobro osjećam. Prija mi Istanbul, trener Itudis, njegov sistem. Ima dosta novih igrača, potrebno je vrijeme. Znate i sami da su posljednjih desetak šampiona Evrolige bile ekipe koje su godinama zajedno. Tome i Fener treba da teži. Da se zadrži sve to, trener, roster i da za nekoliko godina bude tako nešto, možda čak i ove, mada bi to mene iznenadilo, ali nikad se ne zna", zaključio je Gudurić.