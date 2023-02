Bivšeg košarkaša Partizana tri godine muči poruka navijača: Potpisao za crno-bijele, pa dobio NAJGORI komentar u životu!

Nekadašnji košarkaš Partizana ispričao šta mu se desilo sa navijačima crno-bijelih prije tri godine.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Trej Dreksler nije uspio da ostavi dubok trag u crno-bijelom dresu - stigao je ispod radara nakon što je prvo igrao u Mladosti iz Zemuna, zatim bio na pozajmici u Poljskoj i na kraju otišao u Nemačku, ali se perioda u našoj zemlji dobro seća. Partizan je za njega jedan od najvećih evropskih klubova, navijači su među najboljima na svetu, iako mu se sa njima desila najgora stvar u životu.

Ubrzo nakon što je potpisao ugovor sa Partizanom Trej se oglasio na društvenim mrežama kako bi pozdravio navijače svog novog tima, a tada mu se desila neprijatnost koja ga prati već godinama. Iako su prošle tri godine i mnogi navijači Partizana ga se više ne sjećaju, momak iz Vudinvila u saveznoj državi Vašington dobro pamti ono što se desilo ispod njegove objave. O tome je sada pričao na svom Tiktok profilu.

"Ćao, ovo je potpuno nepovezano sa temom, ali imam jednu košarkašku priču o najzlobnijoj stvari koju mi je neki košarkaški navijač rekao tokom karijere. Nakon što sam prvu profesionalnu godinu odigrao u Srbiji potpisao sam ugovor sa Partizanom iz Beograda, jednim od najboljih timova Evrope. Oni su poznati po izuzetno ludim navijačima, cijeli svijet je čuo za njihove navijače i ja sam bio uzbuđen. Postojala je stranica mojih navijača na Instagramu koja mi je rekla 'Ej, postavi kratak video predstavljanja i pozdravi navijače'. Pomislio da je to kul i zabavno, napravio sam snimak i završio ga sa 'Samo Partizan' što znači da sam pružio podršku. Nekoliko sati kasnije proverio sam taj post i bilo je mnogo lajkova na njemu, ali jedan komentar na samom vrhu imao je baš mnogo lajkova i odgovora u kojima je emodži koji plače od smijeha. Bio je na srpskom...", počeo je priču Trej Dreksler. Poslušajte kako je to izgledalo:

Američki košarkaš koji nije ostavio dubok trag u Partizanu bio je previše radoznao i morao je da vidi o čemu pričaju navijači ispod njegovog klipa. "Odlučio sam da prevedem tu poruku. Ispostavilo se da je to najzlobnija stvar koju mi je neko rekao u cijelom životu. Ubacio sam taj komentar u gugl prevodilac i ispalo je 'Zašto izgleda kao da je bomba eksplodirala u njegovim ustima?'. Pričali su o mojim zubima. Da, najgora stvar ikada, zaboljelo je i boli me i dalje. Tri godine kasnije još se sjećam. Znam da moji zubi nisu savršeni, ali to je život", zaključio je košarkaš koji sada igra u nemačkom Oldenburgu.