Čeka se još Srbija! Poznat 31 učesnik Mundobasketa!

Srbija ima meč loptu koju ne smije da propusti, a ukoliko prođu, evo ko ih čeka na Mundobasketu!

Izvor: MN PRESS

Cijeli svijet čeka Srbiju! Reprezentacija Srbije od 20 časova u "Pioniru" igra posljednji meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, a sve ostalo je već riješeno u ovim kvalifikacijama! Od 32 mjesta na Mundobasketu 31 je podijeljeno i jedina preostala dilema je Srbija ili Belgija.

Srpski tim trenutno ima pet pobjeda i četiri poraza, a Belgijanci četiri pobjede i pet poraza. Pošto su oba puta poraženi od Belgije u kvalifikacijama, "orlovi" ne smiju da imaju isti skor jer onda Belgijanci idu dalje. Njima je potrebno da pobijede Tursku u posljednjoj utakmici i da Srbija izgubi od Velike Britanije, dok Srbi imaju dva scenarija po kojima idu dalje. Sama pobjeda nad Britanijom vodi na Mundobasket i sudbinu drže u svojim rukama, ali ako srpski tim izgubi, poraz Belgije od Turske ih takođe vodi dalje.

Tim Svetislava Pešića naravno ne želi da dozvoli da navijači strijepe nakon što je malo poznati Nikos Rokavopulos donio pobjedu Grčkoj u prošlom kolu protiv "orlova" i tako nam upropastio prvu meč loptu. Dok svi čekaju da vide da li će Srbija ipak na Mundijal, da vidimo ko sve ide na takmičenje koje se održava u Japanu, Indoneziji i na Filipinima!

EVROPA: BRUKA HRVATA I POLJAKA, BEZ BiH, ČEŠKE, IZRAELA, TURSKE...

Izvor: MN PRESS

U Evropi smo već u prvoj rundi kvalifikacija imali velika iznenađenja. Prvo su zbog rata u Ukrajini diskvalifikovani Bjelorusija i Rusija, dok su već u prvoj rundi otpali Hrvatska, ali i kasnija senzacija Eurobasketa Poljska, a i ekipe poput Sjeverne Makedonije, Bugarske i Portugala.

Iz naše grupe se poslije sjajnih igara Letonije znalo da neko veliki i bitan neće ići na Svjetsko prvenstvo, a to je za sada samo Turska i nadamo se da će tako i ostati. Izrael takođe nije uspio da se kvalifikuje pa će mlada generacija predvođena Avdijom i Blatom preskočiti ovaj turnir. Crna Gora je bila bolja od Bosne i Hercegovine i Češke i otišla je na Mundobasket, dok je Island koji je ranije znao da bude nezgodan rival sa svojim šutem za tri ostao kratak i Gruzija se ispred njih plasirala na SP.

AMERIKA: LUDILO I SUZE KAMPACA!

Izvor: Profimedia

Na kraju je plakao Fakundo Kampaco! Argentina je šokantano u posljednjem kolu izgubila od Dominikanske Republike, a 19-godišnji plej Dominikane Žan Montero je u posljednjem kolu svoj tim odveo na veliki turnir! Argentinci prvi put poslije 40 godina ne igraju na Mundobasketu, uprkos tome što su im se skoro sve zvijezde odazvale u posljednjem kvalifikacionom prozoru.

Amerikanci i Kanađani su i sa žestoko oslabljenim timovima izašli na kraju kao pobjednici grupa, a Meksiko, Portoriko i Brazil su kao stalni učesnici velikih takmičenja tek pobjedama u posljednjem kolu uspjeli da obezbijede vize za najveće košarkaško takmičenje.

AZIJA I OKEANIJA: SALE NACIONALE I LUDI FILIPINCI!

Izvor: MN PRESS

Stigao je Aleksandar Đorđević u Kinu i odmah donio uspjeh! Odveo je zemlju od 1.400.000.000 ljudi na Svjetsko prvenstvo i tamo je već zaradio status legende. Iako kvalifikacije ovdje još nisu gotove sve je rezultatski završeno i nije bilo nikakve dileme ko će iz Azije i Okeanije ići dalje. Kazahstan je sa dosta bodova ušao u drugu rundu i priprijetio da bi mogao da iznenadi, a onda su izgubili sve mečeve i svaku šansu da idu dalje.

AFRIKA - CRNI KONTINENT RAĐA ČUDA, NEKA I U ABA 2!

Izvor: Profimedia

E, ovdje su se desila čuda! Angola je stara košarkaška sila kada je košarka u pitanju i nikakvo čudo nije što u se kvalifikovali, ali sve ostale ekipe i nismo baš gledali na Mundobasketu ranije. Tu je najmanja država koja se ikada kvalifikovala, a to su Zelenortska Ostrva koja je Valter Tavares dogurao do Mundijala, a tu je i najmlađa država svijeta Južni Sudan koja je predvođena sa dva igrača koja smo gledali u ABA 2 ligi stigla do plasmana na najveće takmičenje.

Ovo je kompletan spisak timova koji su se kvalifikovali na Mundobasket, spisak na kome želimo da večeras dopišemo - SRBIJA!

EVROPA: Grčka, Španija, Francuska, Slovenija, Njemačka, Italija, Litvanija, Letonija, Crna Gora, Finska, Gruzija

AMERIKA: SAD, Kanada, Brazil, Dominikanska Republika, Meksiko, Portoriko, Venecuela

AZIJA I OKEANIJA: Kina, Iran, Australija, Japan, Jordan, Liban, Novi Zeland, Filipini

AFRIKA: Angola, Zelenortska Ostrva, Obala Slonovače, Egipat, Južni Sudan

(MONDO)