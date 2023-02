Ako se ovo desi, Jokić ne bi igrao za Srbiju! Sedlaček upozorio na problem u NBA koji je viđen četiri puta u istoriji

U slučaju lokauta u NBA, niko od srpskih košarkaša iz najjače lige svijeta ne bi mogao da igra na Svjetskom prvenstvu.

Košarkaška reprezentacija Srbije se uz mnogo muke, i kao posljednja, plasirala na Svjetsko prvenstvo koje se krajem avgusta i početkom septembra igra u Indoneziji, Japanu i Filipinima. Upravo je ovaj termin često problematičan za NBA košarkaše, i uvijek postoji bojazan da neko od naših igrača koji igraju "preko bare" neće moći da igra, međutim već sada postoje više nego pozitivni znaci da će Nikola Jokić biti na raspolaganju selektoru.

Svetislav Pešić je na ovu temu govorio i na konferenciji za medije i rekao da ga NBA kalendar unaprijed brine, dok je interesantnu stvar istakao i poznati košarkaški stručnjak Marin Sedlaček, a o kojoj se vrlo malo pričalo i potenciralo u javnosti.

"Nadam se da će svi igrači na koje selektor Svetislav Pešić bude računao moći i da se odazovu. Još postoji mala sumnja, a to na dogovor NBA lige, odnosno Asocijacije igrača NBA lige sa vlasnicima klubova, gdje može da se desi potencijalni lokaut", podsjetio je Sedlaček tokom komentara na televiziji "Nova S" da nas tokom ljeta čekaju pregovori koji bi mogli da dovedu do novog "zaključavanja" lige.

Tokom istorije, vidjeli smo četiri. Tri su viđena tokom devedesetih (1995, 1996. i 1998. godine), a posljednji smo vidjeli 2011. Tada je pet mjeseci trajala pauza u NBA i sezona je morala da bude skraćena, pa bi u slučaju da ponovo bude "lokauta" - svim igračima bilo zabranjeno da igraju na Svjetskom prvenstvu, uključujući i Amerikance.

"Naravno, niko to ne želi. Ako do toga dođe, a kažu da neće, onda bi lokaut doveo do toga da niko od igrača iz NBA neće moći da igra na Svjetskom prvenstvu. To je otežavajuća situacija za košarku i nadam se da neće doći do nje. Najvažnije je da igrači iz NBA budu spremni, kao i da se oporave Bjelica i Micić, a nadam se da ćemo imati kompatibilnu ekipu koja će ispraviti greške sa Evropskom prvenstva", kazao je Sedlaček i dodao da misli da će predstojeće Svjetsko prvenstvo biti za nijansu slabije nego Evropsko prvenstvo.

"To ne znači da je nama put ka medalji otvoren. Ipak postoje favoriti koji su se plasirali bez problema, ali da imamo varijantu da budemo iznenađenje - imamo".

