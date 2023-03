Borac razbio "fenjeraša": Katastrofa Zrinjskog u "Boriku" - Mostarci na -37!

Košarkaši Borca lako su odradili posao u duelu sa mostarskim premijerligašem.

Pred posljednji "balon" regionalne Druge ABA lige, koji se održava od 6. do 12. marta u Širokom Brijegu, crveno-plavi košarkaši su u srijedu uveče dočekali "fenjeraša" iz Mostara - i na kraju upisali najubjedljiviji trijumf u dosadašnjem toku sezone:

BORAC - ZRINJSKI 104:67 (29:11, 22:15, 20:19, 33:22)

Već poslije prvih pet minuta utakmice, izabranici Zorana Kašćelana su poenima kapitena Srđana Gavrića poveli sa dvocifrenom razlikom (17:6), a do isteka prve četvrtine prednost je dodatno uvećana na ubjedljivih "plus 18" (29:11).

"Dvadesetak" razlike održavao je banjalučki tim bez većih problema i u drugom kvartalu, najviše zahvaljujući centru Nemanji Reljiću, koji je bio i najefikasniji akter Banjalučana u dosadašnjem dijelu utakmice.

Ista slika viđena je na parketu "Borika" i tokom drugog poluvremena. Banjalučki tim je rutinski kontrolisao dešavanja na terenu, a do kraja meča samo je uvećao prednost do konačnih plus 37, stigavši tako do 14. pobjede u elitnom bh. takmičenju.

U Borčevom taboru pet igrača postiglo je dvocifren broj poena, a prednjačili su Boris Dragojević i Aleksandar Langović, koji su se zaustavili na 15 poena. Nemanja Reljić je u pobjedi učestvovao sa 14, Teodor Simić je upisao 13, a Amsal Delalić deset poena.

Kod Mostaraca, prvo ime bio je Ivo Ćavar sa 18 poena, kapiten Robert Soldo je uknjižio 14, Dragan Džajić je meč završio sa 13, a Jeng Mansur sa 12 poena.

