Borac podigao 11. trofej u Kupu Srpske, a Zoran Kašćelan poručio: Nećemo stati, imamo šta reći i u Kupu BiH i ABA ligi 2

Josip Pandža čestitao je Banjalučanima na osvojenom 11. trofeju u Kupu Republike Srpske.

"Ako treba neko da me pobijedi, onda mi je drago što je to Amsal Delalić (njegova trojka je prelomila meč, prim. aut). Mlad je igrač i njemu će to sigurno biti podstrek za dalje. Što se tiče nas, mi smo bili dobri većim dijelom utakmice, pogotovo u odbrani, osim negdje od 17. do 20. minuta, gdje smo se jako loše stajali na terenu i tu smo izgubili utakmicu. Loše smo se vraćali, međutim, previše je kvalitetan Borac da bismo se vratili. Stigli smo na jedan posjed, nismo uspjeli. Svaka čast Borcu", rekao je Pandža.