Partizan gazio, a Željko pričao o "UBILAČKOM INSTINKTU": Oni MORAJU to da shvate, drugačije NE MOŽE!

Željko Obradović traži više - čak i kad svi misle da Partizan igra iznad očekivanja!

Košarkaši Partizana savladali su Albu 88:74 u Evroligi i tako došli do šeste pozicije na tabeli Evrolige i drže sudbinu u svojim rukama do kraja sezone! Na startu konferencije za medije šef struke crno-bijelih je bio vrlo kratak i konkretan:

"Hoću da čestitam igračima na pobjedi u jako bitnom meču. Igrali smo dobro pogotovo u trećoj četvrtini", naglasio je Željko Obradović.

U toj trećoj četvrtini Partizan je ubacio 35, a primio samo 9 poena, a novinare je zanimalo šta se to desilo u svlačionici na poluvremenu, pa je "parni valjak" toliko angažovano i dobro zaigrao u drugom poluvremenu.

"Pokušavamo uvijek da reagujemo na svakoj utakmici, da shvatimo gdje smo griješili i šta je to što bi mogli da promijenimo. Ja imam mlade pomoćnike koji rade fantastičan posao. Imamo "lajv skauta" i mi analiziramo uživo situacije i pokušavamo da reagujemo iz toga. Prikazali smo im tri situacije kada smo primili veoma lako tri poena kada nismo pokušavali da igramo odbranu. Odatle smo počeli, da moraju da budu bliže igračima, da ne smiju da dozvole nijedan lak šut. Onda je ispala ta treća četvrtina kako je ispala. Sveli ih na devet poena i odigrali veoma dobro u napadu. To je tako, ponekad se energija iz odbrane pretvori u nešto veoma pozitivno u napadu kao što smo poslije usporili u četvrtoj četvrtini. Ali kako god, valjda je zadovoljstvo jer vodimo 20 razlike uticalo. Ja mislim da je ovo mnogo realnije nego onaj prvi meč kada smo primili 100 poena", istakao je najtrofejniji evropski trener svih vremena.

Ipak, kao i uvijek i sada je Željko Obradović imao šta da zamjeri svojim košarkašima. Poslije fantastične treće četvrtine u četvrtoj je njegov tim potpuno stao i to ne smije da se dešava. Pitali su novinari da li igračima Partizana fali "ubilački instint", a evo kako je na to odgovorio Obradović.

"Bilo je tih trenutaka i kad pričamo o trećoj četvrtini i o 35 poena, u zadnjoj smo imali 11. Protok lopte u zadnjoj četvrtini je bio katastrofa i to je to o čemu pričate, ja se apsolutno slažem. Mi moramo da se naviknemo da nastavimo da igramo, pogotovo što svi igrači dobijaju šansu. Sigurno da treba istaći ovo što je uradio Aleksa, odradio je izvanrednu utakmicu. Ali svako od njih mora da shvati da je potreban žar i ogromna želja. Ako pričamo o razlici u visini ovaj koji dominira sa 220 protiv Smailagića i Lesora, naravno da je u prednosti. Ali mi smo negdje u prednosti negdje protiv njega. Napraviš faul, pošalješ ga na penale, pa nek ubaci", istakao je on.

Partizan je sada šesti na tabeli Evrolige, a to je možda i više nego što se očekivalo na startu sezone?

"To su pitanja za vas, navijače, mi koji smo unutra smo svjesni da je ovo mnogo težak posao i da se zaključci donose na kraju sezone. Sjedne se, pogleda se objektivna slika, pogleda se kako smo uradili stvari u prelaznom roku, kakav smo roster imali u poređenju sa drugim timovima i onda lijepo izanaliziramo kažemo šta je dobro, a šta je loše", završio je Obradović.

