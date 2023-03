DRUGI SE POJAČAVAJU, A PARTIZAN I JA PUŠTAMO DJECU U DRUGE TIMOVE! Željko digao glas kad je čuo pitanje: Rizikovali smo!

Partizan se nije pojačao posljednjeg dana prelaznog roka u Evroligi, a o tome je pričao Željko Obradović.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je čestitao svojim igračima nakon pobjede Partizana nad Albom u Evroligi, ali je takođe kritikovao svoj tim zbog manjka "ubilačkog instinkta". Govorio je takođe i o prelaznom roku koji se nedavno završio u Evroligi i odluci crno-bijelih da se odrekne nekih igrača. Otkrio je da su on i Partizan veoma rizikovali sa nekim potezima na tržištu.

"Juče je jedan vaš kolega pitao, kaže da je neki sajt napisao da je zadnji dan prelaznog roka i da se Partizan pojačava. Od prvog dana smo slušali tu priču, a vi ste svjesni kako su se drugi timovi pojačavali, a Partizan i ja kao trener puštao djecu u koju vjeruje u druge timove da odu da igraju i ostao je sa 12 igrača. Što je veliki rizik, ogroman", počeo je Obradović, pa se osvrnuo na situaciju sa Balšom Koprivicom koji je već duže vrijeme van terena: "Na sreću vratio se Balša da gleda treninge, a kad će da počne da trenira, ko zna."

Sada ulazimo u finiš sezone u Evroligi, Partizan se nalazi na šestom mjestu na tabeli i dejluje da sve drži u svojim rukama. Ipak, nije se složio prvi trener Partizana sa konstatacijom da su utakmice do kraja regularnog dijela najbitnije u dosadašnjem delu sezone.

"Bila je i prva utakmica bitna, kao i svaka. Neko je već napravio komentar kako izgleda tabela u Evroligi, da se niko još nije plasirao u plej-of, ali niko nije izgubio šanse da uđe. To govori o izjednačenosti, o tome da čak i Alba može teoretski da uđe u plejof. Od šestog do 14. mjesta razlika je jedna ili dve pobjede", istakao je on, a na kraju se zahvalio Splitu, protivniku u narednom meču u ABA ligi:

"Za nas je bitna utakmica protiv Splita u subotu, pa poslije dolaze Bolonja i Milano, ali sutra nam je najvažnija koncentracija na treningu. Splitu hoću da se zahvalim jer je utakmica trebalo da se igra u nedjelju, ali su nam oni izašli u susret da se igra u subotu i imaćemo dan više da se spremamo za Bolonju", završio je Željko Obradović.

Vidi opis DRUGI SE POJAČAVAJU, A PARTIZAN I JA PUŠTAMO DJECU U DRUGE TIMOVE! Željko digao glas kad je čuo pitanje: Rizikovali smo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!