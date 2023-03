Opet slušamo povike "CIGANINE I MAJMUNE"! Trener FMP-a zaprijetio - Sljedeći put IZLAZIMO sa utakmice

Trener FMP-a rekao da su njegovi igrači bili rasistički vrijeđani u Skoplju

Izvor: YouTube/MZT Skopje Tv

Košarkaši FMP-a doživjeli su poraz u Skoplju od MZT-a 82:87, a poslije utakmice trener Beograđana Nenad Stefanović ukazao je na to da su njegovi igrači bili vrijeđani na rasnoj osnovi. On je na konferenciji za novinare poručio iz dvorane "Jane Sandanski" da će sljedeći put njegova ekipa napustiti utakmicu u sličnim okolnostima.

"Čestitam MZT-u i ovo što ću sada reći nema nikakve veze sa njihovom pobjedom, utakmicom, niti time ja to umanjujem. Mislim da je bruka i sramota da u 21. vijeku mi na trećem gostovanju zaredom slušamo povike sa tribine 'gipsy' ('ciganine') i 'monkey' ('majmune'). Mi i dalje imamo nekoga ko omalovažava nekoga zbog boje kože - 21. vijek! Stvarno sam mislio da nismo u 13. vijeku. To je treće gostovanje. Na još veći paradoks MZT ima tri takva momka, ti faktički tako vrijeđaš naše igrače i vrijeđaš svoje. Pritom, moji momci nijednim gestom i gestikulacijom to nisu zaslužili. Sada vam kažem, sljedeći put izlazimo sa utakmice - 21. vijek 'gipsy' i 'monkey' da se sluša. Skandal!", rekao je on.

Klub je u toku večeri saopštio da su vrijeđani Ebuka Izundu, Čarls Dženkins, Čarls Mening i Čarls Mur. Nakon što je FMP napustio teren sa skorom 12-8, dok je domaćin na 4-16, Stefanović je dodao i glavne razloge poraza svog tima.

"Čestitam MZT-u na zasluženoj pobjedi i mislim da je treća četvrtina bila možda presudna, gdje su dobili neku određenu sigurnost i u šutu i u prodor igri. Rekao sam momcima u svlačionici da smo pali na osnovnim stvarima, prije svega u igri 'jedan na jedan' bekova, mada je odgovornost na svima, ne prebacujem ni na koga krivicu. Uz to, šutnuli smo trojke 6/25, a da bi dobio ovdje moraš nešto i da ubaciš spolja", izjavio je Stefanović.

FMP je u Skoplju doživio četvrti poraz u nizu, a MZT je pod vođstvom srpskog stručnjaka uspio da drugom pobjedom u posljednja tri kola poveća svoje izglede u napetoj borbi za opstanak u ligi.