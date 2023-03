Heroji Partizana se javili iz Bolonje, Smailagić poručio: Lesor je moj brat, mnogo mi je drago što je to uradio!

Hemija u Partizanu je nikad bolja, a pogotovo sve funkcioniše odlično između centara.

Partizan je ostvario veliku pobjedu u Bolonji nad Virtusom, a jedan od "iks faktora" trijumfa crno-bijelih bio je i Alen Smailagić. Mladi centar crno-bijelih je odlično odmjenio Matijasa Lesora koji je ušao u problem sa ličnim greškama i sa pet poena na startu drugog poluvremena dao je ton igri tima Željka Obradovića. Završio je utakmicu sa devet poena i četiri skoka, a kao ključ pobjede podvukao je odbranu u drugom poluvremenu.

"Naravno, odigrali smo skoncentrisano, pogotovo poslije utakmice protiv Splita gdje nismo najbolje odigrali odbranu. Danas smo bili mnogo fokusiraniji, imali smo nekih problema koje smo riješili na poluvremenu. Držimo se zajedno i to je to", rekao je Smailagić.

Upitan je da prokomentariše to što je dobro odmjenio najboljeg igrača crno-bijelih u dosadašnjem delu sezone Matijasa Lesora. Istakao je prije svega da ga raduje zajedništvo u ekipi i saradnja sa francuskim košarkašem.

"Iz utakmice u utakmicu iz dana u dan smo stariji, iskusniji, zreliji, bolje igramo, više znamo, tako da očekujem da ću igrati još bolje u narednom periodu. A Lesor je moj brat i njemu želim sve najbolje. Dao mi je veliku podršku na kraju utakmice. Jako mi je drago da vidim da nema ljubomore nego da je sve bratski odnos i da hemija raste iz dana u dan", zaključio je on.

Najbolji igrač Partizana na ovom meču bio je Dante Egzum, nevjerovatni Australijanac koji je jednostavno letio po terenu u drugom dijelu meča. Zakucavao je preko čuvara, dodavao, skakao i meč završio sa 17 poena, 7 asistencija i 7 skokova.

"Izašli smo i borili smo se od samog početka. Jako su nam bitne te pobjede na gostovanjima, tu moramo da pobjeđujemo. Imali smo nevjerovatnu podršku, pola hale je bilo ispunjeno navijačima Partizana. Nevjerovatno je što putuju zbog nas i to nas dodatno motiviše za mečeve", rekao je Egzum.

Sa dva bitna ubačena slobodna bacanja, 11 poena i odličnih 17 minuta na terenu svoj doprinos je dao i izraelski plejmejker Jam Madar.

"Odličan način da započnemo ovo duplo kolo u Italiji. Bilo je jako teško tokom cijele utakmice, ali smo znali da će biti tako. Zaista hvala navijačima koji su nas pogurali u teškim momentima. Ovo je velika pobjeda za njih", rekao je on, ali nije htio da previše priča o svom učinku. "Nije to bitno, bitno je da smo pobijedili i da idemo naprijed. Imamo novu utakmicu sa Milanom i moramo da se odmorimo i pripremimo. Biće to velika borba", završio je on.

