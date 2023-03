Evroliga se širi, još dva grada će imati predstavnike! Glikman ponovo pričao o novom formatu, a šta je sa Srbijom?

Izvršni direktor Evrolige je najavio širenje i novi format, isključio je mogućnost skorog povratka ruskih timova u takmičenje, ali šta sve ovo znači za Crvenu zvezdu i Partizan.

Sve više se u medijima oglašava Maršal Glikman, izvršni direktor Evrolige i sve više priča o mogućim reformama ovog takmičenja. Amerikanac koji je stigao u tim Dejana Bodiroge da se brine o najvažnijim pitanjima elitnog evropskog takmičenja sada je govorio o formatu takmičenja tokom svoje posjete Izraelu.

"Moramo da povećamo ligu. Za sada nemam magični format, ali 18 timova nije dovoljno: moramo da imamo više timova nego što je trenutno otvorenih mjesta. Sviđa mi se dvokružni sistem sa domaćim i utakmicama u gostima, a obožavam i Fajnal for. Možda treba da razmotrimo mogućnost više plejof rundi", naglasio je on na početku razgovora.

Glikman je potom govorio o mogućnostima otvaranja tržišta za timove iz velikih i bogatih gradova gdje košarka nije sport u fokusu. Pokušava se pravljenje ekipa u Londonu, Parizu, Dubaiju...

"Vjerujem da će Pariz i London biti dio Evrolige u budućnosti. Prije pet godina "Deloit" nam je napravio studiju i rekli smo da je moguće da proširimo tržište na Njemačku, Francusku i Englesku. Sljedeće sezone neće biti tima iz Dubaija u Evroligi, a imali smo mnogo razgovora sa njima u posljednje dvije godine. Ukoliko uspijemo da dobijemo tim iz Dubaija, to će se desiti poslije velikog planiranja i procjena. To je drugačija i specifična situacija, pogledajte samo logistiku. Potrebno je prvo četiri sata leta do Tel Aviva, a onda i sedam sati da se stigne do Dubaija, nije to jednostavno. Ali to je tržište u porastu, mnogo je novca tu, ali nema istorije, tradicije i lige pa nema ni tima. Hoćemo da košarka malo poraste tamo", naglasio je Glikman.

Oglasio se i o mogućem povratku ruskih timova u Evroligu, a očigledno je da se to neće skoro desiti. "Nema povratka prije kraja rata. Nastavićemo da pratimo odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta i ostalih velikih organizacija i ponašaćemo se u skladu sa time", dodao je on.

Šta sve ovo znači za srpsku košarku? Za sada ABA liga ima jedno mjesto u takmičenju i to kao "specijalnu pozivnicu" koju svake godine dobija, a nakon ove sezone u kojoj su dva beogradska kluba zaigrala u eliti još uvijek se ne zna kakva će situacija biti u narednoj sezoni.

