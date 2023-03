Luka Vildoza je u ekskluzivnom intervjuu za MONDO pričao o svojoj budućnosti i o glasinama da odlazi iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza ide u Panatinaikos, to je vijest koju su grčki mediji prenijeli i tvrde da je košarkaš Crvene zvezde glavna meta tog kluba. Navodno je već “zaokružen” kao novi plejmejker "zelenih". Šta je istina? Da li je zaista sve riješeno i da li crveno-bijeli na kraju sezone gube plejmejkera. Jedan čovjek na to ima odgovor - Luka Vildoza! Upravo to bio je razlog da razgovaramo sa Argentincem i da on objasni sve o tome.

"Bili smo u avionu i kad smo sletjeli počele su da mi stižu poruke, telefon mi se ‘zapalio’, svi su me pitali za to. Odmah sam pozvao svog agenta, bio je u čudu, prvi put je čuo za to. Normalno je da klubovi prate i gledaju igrače, ništa to nije novo, prate se svi svuda, ali ništa od ovoga nije istina”, počeo je Vildoza razgovor za MONDO.

Uslijedilo je direktno pitanje - kakve su njegove želje i da li ima želju da ostane u Beogradu?

"Sjajno se osjećam ovdje zaista, život je dobar, volim klub, saigrače. Ne zaboravljam da me je Zvezda vratila u život i pomogla mi da postanem ovo što sam sad. Kada sam se vraćao iz NBA bio sam niko, ne bih ovo postao bez kluba. Da jasno kažem - da, ostao bih i sljedeće sezone. Imam i ugovor na još jednu godinu. Naravno niko ne može da zna šta će biti na ljeto, zavisiće i od rezultata i svega. Vidjećemo, ali želim da ostanem."

Vidi opis EKSKLUZIVNO - DA LI ODLAZIM IZ CRVENE ZVEZDE? LUKA VILDOZA ZA MONDO: Bio sam u avionu, a onda se sve "ZAPALILO"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

S obzirom na to da je Luka bio u ulozi agenta kada je došao Fakundo Kampaco, pitali smo ga i da li to znači da će pokušati i sunarodnika da ubijedi da ostane.

"Ja sam ga doveo, ugovor ima i za sljedeću sezonu. Nikad se ne zna. Obojici nam se sviđa ovdje, lijepo nam je. Navijači nam mnogo pomažu, osjećamo se kao kod kuće kad vidimo argentinske zastave, čujemo povike ‘Argentina, Argentina’. Ko zna, svašta je moguće.”

Moraće njih dvojica da "povuku" i da "probude" Zvezdu koja je u padu forme. Poraz od Panatinaikosa bio je najteži u sezoni. I to u meču u kom je vodila sa 16 razlike u trećoj četvrtini. "Šta se desilo? Ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje. Previše smo se opustili, mislili smo da je gotovo, da smo pobijedili. Onda su oni počeli da pogađaju, publika se uključila, prestali smo da igramo košarku. Počeli smo da sumnjamo u sebe, primijetili su to i naši rivali, sve to su dobri igrači koji će te "ubiti’ ako im daš šansu i baš to se dogodilo."

Gotovo identične stvari dogodile su se na mečevima sa Albom i Bajernom, prokockana je dvocifrena prednost.

"Naš pristup mečevima koji su već viđeni kao dobijeni je bio loš. Kao da smo i mi mislili da je pobjeda upisana. Trebalo je da budemo ponizni, strpljiviji. Kad treba da zatvorimo meč, opustimo se. Pogledamo semafor, vidimo da vodimo i onda odugovlačimo u napadima, čekamo da istekne vrijeme, umjesto da igramo svoju igru. Mi smo najbolji kada trčimo, igramo u tranziciji… Kad nema fokusa i odbrane, teško nekoga možemo da pobijedimo”, zaključio je Vildoza za MONDO.

Vidi opis EKSKLUZIVNO - DA LI ODLAZIM IZ CRVENE ZVEZDE? LUKA VILDOZA ZA MONDO: Bio sam u avionu, a onda se sve "ZAPALILO"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Br. slika: 11 11 / 11

Šta očekuje od predstojećeg derbija sa Partizanom, šta je Duško Ivanović svima najviše zamjerio, kakvo je stanje u ekipi poslije poraza, šta ima da poruči navijačima povodom borbe za Top 8? To su samo neka od pitanja na koja je Vildoza odgovorio, a sve to imaćete priliku da pročitate u drugom dijelu intervjua u narednim danima…

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!