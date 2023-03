Cibona je prodala Zvezdi mjesto u Evroligi! Šokantna tvrdnja legendarnog Hrvata: Zna i koliko je plaćeno?!

Dešavanja u regionalnoj košarci od prije devet godina ponovo su tema u košarkaškim krugovima.

Izvor: MN PRESS

Na senzacionalnom F4 turniru ABA lige koji je krajem aprila 2014. godine održan u Beogradskoj areni hrvatski timovi napravili su velike senzacije - Cedevita je trojkom Nolana Smita pobijedila Partizan, a Cibona dan ranije savladala Crvenu zvezdu koja je sa prvog mjesta dočekala plej-of. Kasnije je Cibona osvojila i trofej, predvođena sjajnim Darijom Šarićem, ali u Evroligi nije zaigrala... Franjo Arapović, čiji je sin Marko igra u tom trenutku, tvrdi da je tim iz Zagreba Zvezdi prodao učešće u Evroligi!

Navodno, cijena za Cibonino odustajanje bila je 800.000 evra, a crveno-bijeli su na kraju kao prvoplasirani tim u ligaškom dijelu takmičenja izborili priliku da se takmiče protiv najboljih timova u Evropi. Franjo Arapović, koji je svojevremeno punih deset godina igrao za Cibonu i dva puta bio prvak Evrope, otkriva i neke detalje iz te priče.

"Cibona prodaje Evroligu Zvezdi, a mi znamo da je prodana. Sad taj čovjek koji je najviše uzeo pravi apartmane na Krku, pet apartmana. Mislim sve se zna. Otvorimo to. Gledam televiziju gdje predsjednik Zvezde Nebojša Čović, koga pita novinarka kako je dobila informaciju da su prije dva dana u Ljubljani od Cibone kupili Evroligu za 800.000 evra, a on kaže to je puno manje od 1.200.000 koliko je tražio ULEB. I šta sad?", zapitao se Franjo Arapović u podkastu ProSport.

Podsjećamo, ekipa Cibone je 2014. godine osvojila titulu u ABA ligi, ali kasnije nije zaigrala u elitnom košarkaškom takmičenju evropskih klubova. Umjesto Cibone, u Evroligi zaigrala je Crvena zvezda, iako su poslije osvojene regionalne titule u Skupštini grada Zagreba tvrdili da će biti novca da hrvatski klub igra u elitnom takmičenju, što Arapović ističe i u ovom razgovoru.

"Nikoga nije briga za Cedevitu što je otišla iz Hrvatske. Oni srećni, ali zašto niko nije pitao. Ne znam da li se sjećate, gradska Skupština izglasa ekstra proračun za nastup Cibone u Evroligi. Biće para da se igra Evroliga. Sedam dana kasnije igra Zvezda umjesto Cibone. Vratite mi vi, ko je bio trener Cibone, koliko je bio trener i koliko mu je sin bio trener nakon toga. Samo nek ljudi malo otvore ko je bio trener u Ciboni i kasnije sin. Taj je bio domaćin večere u Ljubljani." Legenda hrvatske košarke je udarila na ljude iz Cibone, ali i iz dalmatinskih klubova – Zadra i Splita: "Moraćemo jednog dana to otvoreno da kažemo, Cedevita je smetala sitnim kriminalcima, lopovima iz Cibone, Zadra i Splita. I svi oni su bili sretni kada je Cedevita otišla. Jer ne možeš da radiš, ako je plata u klubu inače 5. u mjesecu, a gospodin Tedeski nazove 4. i izvinjava se jer će plata biti dan kasnije”, podvukao je Franjo Arapović.