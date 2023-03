VOLIO BIH JOKIĆA I LUČIĆA U PARTIZANU! Anđušić izabrao pojačanja, pa spomenuo Željka: "Zbog njega igrači dolaze"

Danilo Anđušić priznao je da bi volio da dovede Nikolu Jokića i Vladimira Lučića u Partizan.

Partizan nastavlja borbu za mjesto među osam najboljih u Evroligi. Čeka ga paklen raspored sa najjačim klubovima i pokušaće da prođe dalje u elitnom takmičenju. Prije svega toga Danilo Anđušić (31) dao je jedan zanimljiv intervju u kom je otkrio da bi volio da dovede Nikolu Jokića i Vladimira Lučića u klub.

Upitan je koga bi iz reprezentacije Srbije volio da vidi u crno-bijelom dresu. "Jokića naravno. Volio bih da vratim Vladimira Lučića. On je jedan od mojih omiljenih igrača i ljudi sa kojim sa migrao. Bio mi je kapiten u Partizanu kada sam bio ovdje prvi put. Volio bih da ga vidim ovdje, ne znam da li je to moguće, jer ima ugovor sa Bajernom. Bilo bi baš lijepo, ima tu strast, povezanost sa Partizanom, tu agresivnost koju svi vole, publika obožava takve stvari", rekao je Anđušić za portal "BasketNews".

Otkrio je i kako izgleda rad sa Željkom Obradovićem, istakao je da je mnogo naučio iako je jedan od najiskusnijih u timu. "To je prva stvar koju sam shvatio poslije prvih nekoliko mjeseci shvatio, da mogu još mnogo toga da naučim. Vidio sam mnogo detalja koje mogu još da unapredim, koliko su neke stvari važne, to pokazuje koliko je on veliki trener. Znam da će da zvuči kao kliše, ali zaista mislim da je on jedan od glavnih razloga što igrači dolaze ovdje. Kada me je pozvao, imao sam san da igram za njega. Ima toliko titula, stvarno je sjajan osjećaj, možeš da učiš svakog dana, glavna razlika u odnosu na ostale su ti detalji, koliko gleda košarku. Stvarno je nevjerovatno koliku strast prema košarci i motivaciju ima i poslije svega što je uradio."

Pohvalio je i Matijasa Lesora i njegov odnos sa publikom. "Navijači ga obožavaju, čak i oni koji ga ne poznaju kada vide kako se bori, kako se ponaša poslije meča. Stvarno ima nevjerovatnu povezanost sa navijačima. Sjajan odnos sa publikom imali su Jan Veseli, Žofri Lovernj, Leo Vesterman, ali bih rekao da je Matijas na vrhu."

Kada je u pitanju evroligaška sezona, vodiće se velika borba do samog kraja. "Ova sezona je vjerovatno najbolja ikada u Evroligi. Svake nedjelje imate rezultate koji su neočekivano, mnogo timova se bori za plej-of, retko ko je ispao iz konkurencije. Pred početak sezone bih kao iz topa odgovorio koja četiri tima će biti na vrhu, sada, teško. Ako baš moram, Olimpijakos je prvi, sjajni su stvarno i jedan su od favorita. Fenerbahče sam htio da kažem, ali je izgubio od Armanija. Monako i oni će se boriti za to četvrto mjesto. Real, Barselona i eto da kažem Monako. Uvrstio bih tu i nas, moguće je, ako dobijemo svih pet mečeva, vjerujem u to", zaključio je Anđušić.