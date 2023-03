Iz Zvezde u Tursku - NAJBOLJA ODLUKA VASILIJA MICIĆA! MVP otvorio dušu: Osjećao sam da je bilo pravo vrijeme...

Sjajni srpski plejmejker u intervjuu za sajt Evrolige govorio o svojoj karijeri

Izvor: YouTube/EuroleagueBasketball

Srpski as Vasilije Micić, MVP Evrolige i MVP Fajnal-fora Evrolige, napravio je odavno veliku karijeru, a u intervjuu za zvanični sajt najjačeg takmičenja priznao je i podatak koji mnogi ne znaju ili su zaboravili - da mu je već sa 17 godina košarkaški put bio doveden u pitanje.

Tada je kao bivši skijaš i veoma perspektivni plejmejker doživio tešku povredu koljena i to je bila velika škola za njega - na svaki način.

"Te situacije me nikad ne vraćaju nazad, uvijek me guraju naprijed i čine me jačim. Ništa se ne dogodi slučajno u životu, da budemo iskreni. Uz talenat koji očigledno imam, bilo je tu i mnogo rada koji niko nije pratio i niko nije vidio, ali znam koliko sam radio. I zato mislim da svaki igrač koji je stigao do ovog nivoa ima priliku da vjeruje u te stvari o kojima govorim", rekao je Micić.

Na pitanje čega se najteže odrekao da bi postao profesionalni igrač, Vasa je priznao potpuno iskreno:

"Najteže je dodati loptu. Meni je najteže bilo da se odreknem svog ega. Kao i svaki igrač, svi imamo neke unutrašnje borbe sa samim sobom. Ego moramo da stavimo na stranu, a vjerujem da sam ja ta osoba kao i moji saigrači u Efesu koji smo to uspjeli. Ego stalno morate da pobjeđujete unutar sebe", rekao je Vasilije.

Micić je ipak seniorsku karijeru počeo na teži način, jer ga Bajern 2014. nije koristio, a Crvena zvezda u ljeto 2016. nije odlučila da ga zadrži. Potom je otišao u Tofaš, uslijedio je transfer u Žalgiris, prvi nastup na Fajnal-foru Evrolige i ostalo je istorija. Isto tako i njegov dolazak u Efes, koji je godinama prije toga bio simbol tima koji ima velike ambicije, ali ih veoma loše realizuje.

"Svako ima pravo da kaže šta hoće. I od trenutka kad sam odlučio da odem u Tofaš, imao sam 22 godine, to je možda bilo ključno za moju karijeru. Ne mogu da kažem da ne poštujem mišljenje drugih, već samo da sam prestao da ih slušam. Niko od njih ne može da bude svjestan stvari sa kojima se suočavam u karijeri i koliko je teško boriti se na svakoj utakmici. Od Tofaša počeo sam više da vjerujem u svoje odluke i veoma mi je drago što još nisam pogriješio u odlukama. Kao što sam rekao, svaki dan je dobra prilika za mene da dokažem da je svaka odluka koju sam donio bila ispravna."

Na pitanje zašto je otišao u Efes, Micić je rekao da je ta odluka njegova najveća satisfakcija u karijeri.

"I ta odluka bila je nekako nelogična za većinu ljudi koji prate košarku. To mogu da razumijem, ali u tom trenutku osjetio sam da se moje iskustvo sa Žalgirisom i trenerom Šarasom završilo. Ojsetio sam da hoću da se negdje dokažem i da pokažem znanje na terenu. Vidio sam tu priliku u Efesu i bilo je pravo vrijeme. Iako su svi bili šokirani, osjećao sam da je dobro. Zato što sam želio da stvorim nešto od nule. Ne mislim da Efes nema istoriju, ali u tom trenutku su se stvarno mučili, promijenili su tim, a ja sam bio jedan od igrača koji je trebalo da odradi posao."

"Mislim da sam shvatio poslije te prve sezone da je vrijeme da ostanem tamo i to dokažem još jednom. Nisam znao da ćemo osvojiti Evroligu, ali imao sam priliku da poboljšam svoje vještine i steknem sjajno iskustvo", zaključio je Micić..