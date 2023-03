"ŠTA JA DA ZAMJERIM SVOM TIMU?" Željko objasnio uzroke poraza, ovaj podatak je sve iznenadio: To se odavno nije desilo!

Trener Partizana Željko Obradović nije imao šta da zamjeri ekipi uprkos porazu od Barselone u Beogradu.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Partizan je izgubio od Barselone u "Beogradskoj areni", a trener Željko Obradović je istakao da svojim igračima ništa ne zamjera iako nisu došli do pobjede.

"Igrali smo pred sjajnom atmosferom opet. Barselona je igrala sjajan meč, ali čestitam našim igračima jer mislim da smo igrali odličan meč", rekao je on, a onda se odmah osvrnuo na samo tri izgubljene lopte svog tima u čitavom meču.

"To samo pokazatelj da se tim borio i da je želio mnogo toga da uradi i da su igrači dali sve od sebe. Taj podatak je jedan, a drugi je da smo imali 17 šutnutih lopti više od njih uz šest penala manje, tako da je to sveukupno 14 napada više. Izgubili smo utakmicu sa ovim rezultatom, jasno je da su fantastično šutirali i za dva i za tri", otkrio je Obradović.

Barselona je na ovom meču za tri šutirala preko 60 odsto, sa penala oko 90 odsto, a za dva skoro 60 odsto. Takvu ekipu je teško dobiti.

"Problem je što smo u prvom poluvremenu primili koševe u tranziciji i u trećoj četvrtini smo primali lake poene. Još jednom, nemam nikakvu zamjerku svojoj ekipi. U ovom ritmu igrati na svaka dva dana, protiv ekipe koja je projektovana ne samo da igra F4 nego vjerovatno sa najvećom ambicijom da bude i prvak ove godine što mom prijatelju Šarunasu i želim", dodao je Obradović i objasnio da je i na ovom meču morao da gleda dugoročno i da pazi na svježinu svog tima:

"Ja sam i vodio tim na taj način da probamo da imamo što veću svježinu. Jedino je Lesor imao 30 minuta jer nije igrao prethodno i Zek jer je on na toj poziciji četiri najbitniji igrač. Dan sutra ćemo da iskoristimo da krenemo da pričamo o Realu i ovi igrači sa manjom minutažu da odrade normalniji trening. Ovi drugi će da se pojave da pričamo i urade istezanje."

Najveći problem u igri Partizana na kraju se ispostavila tranzicija Barselone koja je na kraju donijela pobjedu timu iz Katalonije.

"Igrali su strpljivo i zbog toga je ovakav procenat šuta. Mada ja insistiram da smo primali lake poene u tranziciji pa i u toj trećoj četvrtini. Mi smo došli na četiri razlike, a onda smo primili pet poena na najlakši mogući način. A onda smo otvorili četvrtu četvrtinu kada nismo koristili pametno faulove. Imali smo tri izgubljene lopte, to se odavno nije desilo. Ali to je posljedica i Barselonine igre. Nismo trčali, kada smo trčali malo smo brzopleto donosili odluke i to je to. Sutra je novi dan, razumišljamo o Realu", završio je Obradović.

