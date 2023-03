Željko Obradović nije žalio mnogo da žali za "prosutim" u meču sa Barselonom, ali dva promašaja je posebno zapamtio.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović istakao je poslije poraza od Barselone u Beogradu da ne zamjera ekipi ni na čemu u ovom momentu, a tokom konferencije za medije je i detaljnije ušao u razloge poraza. Na konstataciju da je "parni valjak" cijeli meč preuzimao nije se složio!

"Niste dobro vidjeli, nismo počeli sa "svič" odbranom, to nije tačno. I u toku utakmice uvijek mijenjamo jer je košarka takva igra da ne možeš da igraš na isti način i da igraš istu odbranu. Dao sam vam primjer prvog napada u drugom poluvremenu kada su nam zakucali loptu, jer se desila greška našeg igrača. Da bi mijenjao odbranu u utakmici moraš da budeš koncentrisan", počeo je Obradović.

Istakao je Obradović da protivnička ekipa ima ogroman kvalitet, dovoljan za napad na titulu prvaka Evrope i da je Mirotić na mnogo načina napravio problem njegovoj ekipi.

"Slažem da imaju kvalitet i da su htjeli da spuštaju lopte dole Mirotiću. On je neke situacije riješio, ali ono što je meni bilo problematično kada se lomila utakmica je da je Mirotić ubacio dva šuta spolja. Nije nam dole napravio problem. nego spolja, dva šuta je pogodio", dodao je najtrofejniji trener Evrolige.

Vidi opis "NISTE DOBRO VIDJELI!" Željko "pročitao" Mirotića i Barsu, ali dva momenta su prelomila: Kako je lopta tad izašla... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Jasno je bilo i Partizanu i Obradoviću kako će Barselona napadati, ali lakše je to uvidjeti nego uspjeti da ovako moćan tim sa ovakvim individualcima zaustaviš.

"S druge strane smo tražili da na taj lob pas, pošto oni imaju, znali smo te kretnje koje imaju, da se to udvaja. Da ta lopta ne bi lako išla imali smo stravičan pritisak na igrača koji ima loptu. To smo napravili, vratili se u utakmicu, poveli i onda nesrećno primili ona tri poena u završnici prvog poluvremena", rekao je, pa pojasnio: "A onda utakmica može da se pretvori u to kako je lopta izašla Džejmsu Naneliju kad je promašio, je l' tako, udari pa se vrati... Kako je izašla Aleksi, je l' tako?"

Ipak, nije tražen alibi, pobijedio je bolji tim:

"Oni su igrali bolje i zaslužili su da pobijede jer su igrali veoma dobru utakmicu i kvalitetniji su tim", završio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!