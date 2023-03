Zvezdi u Evroligi potrebne samo pobjede - još ima nade: Crveno-bijeli moraju da pobijede Špance, to treba i Partizanu!

Košarkaši Crvene zvezde izlaze na parket u 31. kolu Evrolige protiv Valensije.

Za Crvenu zvezdu u Evroligi postoji samo jedan put - pobijediti sve utakmice do kraja i nadati se najboljem kada su u pitanju rezultati ostalih klubova koji se bore za mjesto u plej-ofu. Šanse nisu velike, mnogi kažu i da su manje od jedan odsto, ali nekoliko puta je trener Duško Ivanović istakao da će se tim boriti dokle god i matematički postoji šansa. Prva sljedeća prilika da to pokažu biće u srijedu uveče u Beogradu, protiv Valensije.

Španski tim koji takođe pravi kalkulacije kako da stigne među osam najboljih timova Evrope gostuje u Beogradu u meču koji za oba tima može da bude presudan. Ekipa koju već godinama na parketu predvodi crnogorski centar Bojan Dubljević pored pobjede pred beogradskom publikom tražiće i "osvetu" za prvi dio sezone, odnosno trijumf crveno-bijelih (77:75) na tlu Španije.

GDJE, KAD I KAKO DA PRATITE?

Meč Crvene zvezde i Valensije u ovkriu 31. kola evrolige igra se u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i očekuje se da dvoirana bude popunjena za ovaj susret. Utakmica počinje u 19:00, a ukoliko nećete biti u hali televizijski prenos je na "Sport klubu". Tekstualni prenos utakmice, kao i uvijek, možete pratiti uz MONDO, a možete očekivati i prve reakcije igrača nakon utakmice, kao i konferencije obojice trenera.

ZVEZDINE ŠANSE

Crveno-bijeli su napravili sebi problem porazima od timova koji nisu u vrhu tabele, pa će do kraja sezone uglavnom strijepiti zbog rezultata sa drugih mečeva. Zna se da Zvezdi ni sve četiri pobjede u nastavku ligaškog dijela ne garantuju mjesto u Top8 fazi, jer su trenutno tek na 13. poziciji. Ipak, postoji način da se domognu plej-ofa.

Za to im je bitno da direktni rivali ne stižu do pobjede, dok oni ruše sve pred sobom! Zvezda će se do kraja sezone nadati porazima Baskonije, Žalgirisa, Efesa, Valensije i Olimpije iz Milana, timova koji se trenutno nalaze između njih i mesta koje vodi u doigravanje. Trener Ivanović bi i za ovaj meč mogao da ima kadrovskih problema, o čemu je govorio dan pred meč protiv Španaca.

UPOZNAJTE VALENSIJU!

Španski tim je u prvih 30 kola Evrolige ostvario učinak 14-16 i za jednu pobedu je bolji od Crvene zvezde. Zbog toga Španci imaju veće šanse da se nađu u plej-ofu, a ukoliko bi se to desilo najveće zasluge imali bi Amerikanac Kris Džons i Crnogorac Bojan Dubljević. Džons igra na mjestu plejmejkera i tokom prethodnog ljeta stigao je u klub, a jajnim partijama izborio se za novi ugovor i parafirao je saradnju na tri godine.

Tokom sezone u Evroligi prosječno bilježi 14,3 poena i 4,5 asistencija, pa se može vidjeti da je njegov uticaj na igru od presudnog značaja za ekipu. Dubljević je drugi najbitniji igrač tima i u ovoj sezoni Evrolige prosječno bilježi 12,2 poena, kao i 4,9 skoka po meču. Jasno je da će od njih dvojice prijetiti najveća opasnost ekipi Duška Ivanovića, ali iskusni stručnjak je godinama radio u Španiji pa itekako poznaje večerašnjeg rivala.

