"TE TRI STVARI SU KLJUČNE ZA POBJEDU!" Ivanović objasnio kako Zvezda mora da pobjeđuje: Konačno smo to shvatili!

Duško Ivanović je bio zadovolja igrom svog tima, ne samo zbog pobjede već i zbog načina na koji je ekipa igrala.

Izvor: Youtube/ KK Crvena zvezda Meridianbet/screenshot

Crvena zvezda je savladala Valensiju 92:73 na domaćem terenu i tako ostala u igri za plasman u Top 8 Evrolige. Crveno-bijeli su vodili skoro cijeli meč, a nakon utakmice je trener Duško Ivanović u prvi plan istakao upravo to da je njegov tim bio koncentrisan i kvalitetan svih 40 minuta meča.

"Veoma dobra utakmica 40 minuta i posebno je dobra bila energija, odbrana i strpljenje. Ove tri stvari koje smo uradili protiv Valensije koja je jako talentovana u napadu", rekao je na početku svoje analize Ivanović.

Naglasio je crnogorski stručnjak da nije ovo prvi put da njegov tim igra odlično i da već neko vrijeme Zvezda uspjeva da se polako vraća na pravi put i da pokazuje igru kakva se od nje očekuje.

"Ja mislim da smo mi protiv Barselone imali kontinuitet 40 minuta, protiv Baskonije isto izuzev prvih 10 minuta. Mislim da smo na dobrom putu, shvatili smo šta je naše najbolje oružje, to je agresivna odbrana. Ja sam rekao sa strpljenjem ćemo uvijek naći rješenja u napadu. A ključ je odbrana i agresivnost u odbrani. Imali smo promene odbrane večeras i igrači su bili jako skoncentrisani", naglasio je on.

Nije bilo Nemanje Nedovića u ekipi, a razlog za to je virus koji je pogodio nekoliko igrača i zbog toga je odložen meč ABA lige sa Mornarom. "Nedović nije bio u ekipi, ima posljedice još od ovog virusa koji je imao. Imali smo dosta igrača koji su imali problema sa virusom, temperatuirom, tako da on nije na 100 odsto i odmara se", dodao je Ivanović.

Luka Vildoza jeste imao veliki broj izgubljenih lopti ovoga puta, ali on ide ka formi koja se od njega očekuje. "On je bolji već nekoliko utakmica. Rekao sam svi su imali uspone i padove, duga je liga. Gubio je strpljenje jer je bio ljut na samog sebe jer mu ne ide, a večeras i kada mu nije išlo ostao je miran staložen, to je pozitivno."

Na kraju je Ivanović odvojio vremena da prokomentariše i meč sa Asvelom koji je na programu već u petak i na kome će Zvezda probati da ostane u igri za Top 8 i sustigne Žalgiris i Baskoniju.

"To je jedna atletska, super atletska ekipa. Jer zaista protiv njih je teško igrati jer igraju slično kao Valensija, ali više fizički. Mnogo brže, sa više samopouzdanja i imaju visokog centra koji može da napravi razliku u reketu", završio je on.