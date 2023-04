Čovjek do mene nema nogu, a drugi jedva diše! Džanan Musa: Rekli da se možda neću probuditi!

Košarkaš Real Madrida proživio dramu u bolnici i ne zaboravlja strah koji je osjetio kad su mu rekli dijagnozu.

Izvor: YouTube/TV Arena sport

As Real Madrida i reprezentacije Bosne i Hercegovine Džanan Musa (23) proživio je prošlog aprila pravu životnu dramu, jer je igrajući za Breogan doživio rupturu dušnika. Povredu je doživio u meču protiv Manrese, nakon udarca na početku utakmice, poslije kojeg je odigrao cijeli duel, pa otišao na bolnicu i u njoj čuo šok vijest - da ne smije da ide kući, jer je moguće da se ne probudi!?

U intervjuu za TV Arena sport, Musa je otkrio sve detalje najdramatičnijeg dana svoje karijere. "Vidite ovdje rez (na vratu, prim novin)... Nikad nisam bio preplašeniji u životu. Kad pričam to, sam sebi zvučim kao da je naučna fantastika. Završio sam utakmicu u kojoj sam dobio udarac u prvoj četvrtini. Osjetio sam da se gušim, da teže pričam, ali sam mogao da igram i mislio sam da nije ništa ozbiljnije. Završio sam meč, bio igrač utakmice, ostvarili smo jako bitnu pobjedu protiv Manrese i otišao sam poslije toga u bolnicu da vidim, jer mi je jabučica pomjerena malo u stranu. Htio sam da vidim šta je, možda je neki hematom, da primim neku injekciju... Ali desilo se to da sam čekao 20 minuta na rezultate koji je trebalo da dođu za tri minuta".

Tu je počela drama kakvu nekadašnji NBA igrač nije ni slutio.

"I sada tu počinje nervoza, sjedim sa dvojicom doktora, da li da idem kući... Odjednom ulazi šest doktora i govore mi da moram na operaciju da idem, jer ako u suprotnom odem kući i prebacim se na jednu stranu, moguće je da se neću moći probuditi. To je bilo slomljeno i samo je bilo bitno da se preklopi ta kost i da niko ne može da me spasi, jer sam kod kuće sam".

Musa je ostao u šoku i teško je dolazio sebi nakon razgovora sa doktorom. "Sjećam se suza, poziva moje porodice. Ne znam šta da radim, jer u tom trenutku bukvalno kažu da se možda nećeš izvući ni poslije operacije. Doktor mi je rekao da nikad nije radio ovu operaciju i da se nada da će sve biti OK. A kad doktor kaže da se nada će sve biti OK...".

Ipak, sve zaista jeste prošlo u redu i Musa je iste noći operisan. Ipak, iako su hirurzi procijenili da će biti pod totalnom anestezijom oko dva dana, on se probudio samo nekoliko sati nakon zahvata. "Toliko me je adrenalin 'pucao' da mi je doktor rekao da ću da se probudim u subotu uveče, a probudio sam se u petak ujutru u sedam. Samo tri sata poslije operacije. Sve sam izbacio iz sebe od straha. Budim se na intenzivnoj, čovjek do mene nema nogu, drugi čovjek do mene jedva diše. Nije mi jasno šta se dešava, pokušavam da se sjetim šta se desilo sinoć. To je bio 15. april na 16. april. Mjesec dana kasnije, 15. maja odigrao sam posljednju utakmicu, a 16. sam dobio MVP nagradu. Kao da govoriš o filmu".

Musa je nakon tog zahvata nesmetano nastavio da se bavi košarkom, prešao je u Real Madrid i sada je jedan od glavnih igrača "kraljevskog kluba" u borbi za titulu Evrolige. A dramatičnu noć nakon utakmice za Breogan nikad neće zaboraviti, a tu je i rez na vratu da ga podsjeti.