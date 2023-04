ANDREJ STOJAKOVIĆ PRIČAO O GRČKOJ I SRBIJI: Blista u Americi i prati Zvezdu i Partizan

Andrej Stojaković može da predstavlja Grčku i Srbiju, a za šta će se odlučiti kada dođe vrijeme?

Izvor: Youtube/Swish Cultures

Jedan srpski biser žari i pali košarkaškim terenima u Americi. Nije još stigao ni do koledža, a svi pričaju o njemu - u pitanju je Andrej Stojaković. Otac nekadašnjeg reprezentativca Srbije i legende Sakramento Kingsa Predraga Stojakovića, sada je nastupao na Ol-Star meču srednjih škola u SAD, a pričao je američkim novinarima i o svom ocu.

Nakon što je odgovorio na pitanje da li bi pobijedio tatu "jedan na jedan", novinari su ga pitali i da li prati evropsku košarku. Nakon što je u jednoj prethodnoj izjavi rekao kako je "ponosan da predstavlja Sakramento i Grčku", sada je istakao da prati grčke i srpske timove u Evroligi i da predstavlja obe države!

"Naravno! Uvijek mi je tata pričao o svojim danima kada je odrastao i igrao u Evropi. Zbog vremenske razlike nisam gledao mnogo mečeva, ali sam ipak gledao neke utakmice u Evroligi. Olimpijakos sada igra sjajno, drago mi je što grčki i srpski timovi dobro stoje u Evroligi i srećan sam što predstavljam te dve države", rekao je Andrej Stojaković.

Grčka ili Srbija? "Radujem se što ću imati priliku da predstavljam Sakramento i Grčku, veoma sam uzbuđen", rekao je mladi Andrej Stojaković u prvoj izjavi nakon što mu je uručen Ol-Star dres.

Kao mali slušao je tatine priče o Draženu Petroviću, a Vlade Divac je redovan gost u kući. Dobro okruženje za napredak.

"Moj tata je bio zaista veliki obožavatelj Dražena. Tata i Vlade su kao braća, viđao sam ga dosta tokom godine i on mi daje mnogo savjeta. Naučili su me da uvijek gledam napred, da ne mislim o onome što se desilo na prošloj utakmici ili prije nedjelju dana", rekao je on, a onda otkrio da se u kući Stojakovića sa oduševljenjem gledaju ovogodišnji Sakramento Kingsi:

"Naravno! Tata i ja smo jako srćeni zbog toga ove godine. Mnogi nisu očekivali da će KIngsi ove godine biti tako dobri, ali su odradili sjajan posao, pogotovo trener Majk Braun. Tata i ja smo jako srećni", rekao je on.