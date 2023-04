Peđinog sina pitali za basket sa tatom, on oduševio odgovorom: Još uvijek može da se "zapali"!

Andrej Stojaković kaže da bi oca pobijedio u partiji basketa, ali ipak, ima jedna igra gdje Peđa i dalje dominira!

Izvor: YouTube/Sacramento Kings/Profimedia

Predrag Stojaković je žario i palio NBA ligom početkom dvehiljaditih, a u trećoj deceniji XXI vijeka svi očekuju njegovog sina Andreja u najvećoj ligi sveta! Andrej ima 18 godina i nakon blistave srednjoškolske karijere je dogovorio odlazak u NCAA gde će predstavljati Stenford. Naravno on ne može da pobjegne od poređenja sa ocem, pa je tako novinare zanimalo kako bi sada izgledao njihov meč jedan na jedan!

"Mislim da bih sada pobijedio jer on ne može da se kreće kao nekada. Ali kada pričamo o tačnom rezutatu, možda bi bilo 11:3 ili 11:4. On i dalje može da šutira, ključno je da ne šutira prije meča, ako to uradi može da bude problema. Ako ne šutira prije meča, u redu sam", rekao je Andrej.

Novi košarkaš Stenforda kome predviđaju blistavu NBA karijeru, a koji ima pravo da nastupa za Grčku i Srbiju na internacionalnom nivou rekao je da bi ipak u jednom susretu sa ocem mogao da ima ozbiljnih problema.

"Isti bi bio rezultat čak i da on prvi dobije loptu, ali veći problem bi bilo takmičenje u brzom šutiranju trojku. Tu može da se "zapali" i možda morate da budete bez promašaja da biste ga pobijedili", rekao je Andrej Stojaković novinarima.