BOGDANOVIĆ POBIJEDIO DONČIĆA, PA GA PECNUO I NA INSTAGRAMU: Luka pokazivao mišiće, Srbin mu odgovorio

Bogdan Bogdanović i Luka Dončić godinama imaju prijateljski odnos, pa često zbijaju šale između sebe i preko društvenih mreža.

Izvor: Profimedia

Bogdan Bogdanović i Luka Dončić su godinama dobri prijatelji pa se često šale i na društvenim mrežama. Nakon pobjede Atlante nad Dalasom od 132:130, Bogdan je na svom instagramu obajavio sliku na kojoj je u kadru sa Dončićem koji pokazuje svoj mišić, sliku je propratio i opis "Dobro, jači si" uz nasmijani smajli.

Dalas je trenutno 11 na tabeli zapada sa skorom 37-42 i ovim porazom se dodatno udaljio od plej-ofa NBA lige. Atlanta se i dalje drži na osmoj poziciji , sa 39 pobeda i 39 poraza, koja ih vodi u doigravanje, iako su tokom sezone imali više padova u igri, sada su pronašli formu i čini se da će na kraju ipak doći do svog cilja. Utakmica sa Dalasom je bila neizvjesna do samog kraja, riješena je tek na kraju prvog produžetka. Atlanta je bolje otvorila utakmicu, ali su igrači Dalasa bili uporni i konstantno su držali priključak i nisu dozvolili veću razliku.

Svoju ulogu u pobjedi imao je i naš Bogdan Bogdanović koji je utakmicu završio sa 16 poena, dva skoka i dvije asistencije. Njegovu ekipu je predvodio Tre Jang sa 24 poena, tri skoka i 12 asistencija. Meč je riješio Jang u produžetku sa linije za slobodna bacanja. Luka Dončić je stao na 22 poena, sedam asistencija i sedam skokova, dok je Maverikse predvodio Kajri Irving sa brutalnom partijom, postigao je 41 poen i na to dodao pet skokova i četiri asistenicje. Čak ni Irvingova sjajna partija nije mogla da donese pobjedu ekipi koja se muči od kada je on stigao. Do kraja sezone je ostalo još tri kola, u kojima će Dalas pokušati da uđe u plej-of iako su im šanse sada znatno manje, dok će Hoksi pokušati da zadrže osmo mjesto.