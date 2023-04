Šta se dešava sa Nikolom Jokićem? Ovo ne valja! Treći meč zaredom pratio u odijelu, a plej-of kuca na vrata!

Da li navijači Denvera treba da se zabrinu? NIkola Jokić tri utakmice zaredom nije bio u protokolu.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je treću uzastopnu NBA utakmicu za Denver. Najbolji tim Zapada je bio bez njegove pomoći u duelima sa Nju Orleansom, Finiksom i sada Golden Stejtom, ali su protiv Voriorsa na kraju uspjeli da upišu pobjedu više nego tijesnim rezultatom (112:110), nakon što su u finišu imali sreće da Klej Tompson promaši dva šuta za tri poena, kojima bi donio trijumf svojoj ekipi.

Za razliku od prethodne dvije utakmice u kojima Nagetsi nisu ličili ni na šta bez Jokića, ovoga puta je Majkl Porter konačno preuzeo odgovornost i iskoristio veliku minutažu - tako da je susret protiv Voriorsa završio sa 29 poena i 11 skokova (10 od 17). Dobar meč odigrao je i Džamal Marej koji je upisao 26 poena, tri skoka i osam asistencija.

Ipak, trener Majkl Meloun će sigurno biti zabrinut što je Nikola Jokić već tri utakmice u odijelu kraj terena. Jokić zvanično ima problem sa mišićem lista desne noge, zbog čega nisu željeli da rizikuju kada je prvo mjesto praktično obezbijeđeno. Ako bi Memfis dobio sve utakmice do kraja, Denveru bi bio dovoljan još samo jedan trijumf, pa se postavlja pitanje i da li će Jokić više izlaziti na teren u regularnom dijelu sezone?

Nagetsima slijede mečevi sa Hjustonom, Finiksom, Jutom i Sakramentom i biće zanimljivo vidjeti da li će Meloun uopšte koristiti Jokića u tim susretima, pošto dok im odgovara da ga "odmaraju" - isto tako Srbinu ne odgovara jer neće imati priliku da ispravi statistiku i sezonu završi sa tripl-dabl prosjekom, što bi moglo da utiče i na MVP glasanje?

Za to vrijeme na Zapadu nas čeka prava drama do kraja pošto je Dalas gotovo eliminisan iz plej-ina (potrebne su im sve pobjede do kraja uz sve poraze Minesote ili Oklahoma), dok tek treba da se "iskristališe" ko će biti protivnik Nagetsima u prvoj rundi. Prema onome što sada gledam, ne bi bilo iznenađenje da to budu Lejkersi, koji su daleko od "lakog rivala", bez obzira na partije koje su pružali u najvećem dijelu sezone.

(MONDO)