Evroligaši se plaše Željka Obradovića! Pojavio se nevjerovatan podatak - samo jednom je zaustavljen!

Željko Obradović odigrao je 21 meč u plej-of serijama evropskih takmičenja i ima samo jedan poraz...

Partizan je obezbijedio mjesto među osam najboljih timova u Evroligi i sada čeka konačan rasplet. Ime protivnika u četvrtfinalu saznaće tokom sljedeće nedjelje, po završetku mečeva posljednjeg kola ligaškog dijela takmičenja. Ko god da to bude, sigurno im neće biti svejedno protiv Željka Obradovića, devetostrukog šampiona.

Nije to jedini razlog, pojavio se i jedan podatak koji najbolje oslikava dominaciju srpskog stručnjaka. Objavio je to grčki novinar Janis Sarkis. Željko je od 1992. godine, pa do danas izgubio samo jednu plej-of seriju i to sa Panatinakosom u sezoni 2005/06.

Prema njegovim podacima, Obradović je u karijeri igrao 21 put u plej-of serijama i 20 puta je izlazio kao pobjednik. Kalkulacije oko pozicije su poznate, sada se samo čeka da se vidi ko će biti sa druge strane. Mogući protivnik je Barselona sa Šarunasom Jasikevičijusom.

Zeljko Obradovic's teams in@EuroLeague/ European Champions Cup play-off history (1992 - up to date)

Series played: 21

Series won: 20#KKPartizan — Yannis Psarakis (@YPsar)March 24, 2023

Upravo je poslije meča u Areni litvanski stručnjak odgovorio na pitanje o potencijalnom duelu sa crno-bijelima. "Šta mislite, da ćemo ostati kod kuće, ili da oni neće doći u Barselonu? Da biste bili šampioni, morate da pobijedite sve. Morate da budete najbolji tim. Shvatam šta ljudi misle i posebno s obzirom na to kako Partizan igra. Hajde da pređemo taj most kada dođemo do njega", rekao je tada Jasikevičijus.

