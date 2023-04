TO JE SR*NJE, JOKIĆ LAŽE ZA MVP NAGRADU! Embida pitali za trofej, on žestoko napao Srbina!

Džoel Embid očigedno žarko želi MVP nagradu, a na putu ka njoj mu stoji Nikola Jokić.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić još uvijek čeka da vidi sa kim će igrati u NBA plejofu, dok njegov rival u trci za MVP nagradu Džoel Embid već zna da će njegova Fila igrati sa Bruklin Netsima. Ipak, pred plejof on je našao vremena da "bocne" Nikolu Jokića.

On je u razgovoru sa poznatom američkom novinarkom Rejčel Nikols pričao o MVP trci, o tome da je dva puta zaredom završio kao drugi u glasanju, ali je izokola spomenuo i Srbina.

"Ono što ću reći je da ako ljudi kažu da ih nije briga za to, oni lažu. To je najbolja nagrada koju možeš da dobiješ kao košarkaš i mnogo znači. Ali ako bih je osvojio bilo bi sjajno. To bi potvrdilo sav rad koji ulažem. Zato mi je stalo do nagrade jer sam uložio toliko napora i ako uspijem da dobijem takvo priznanje to potvrđuje da nisi gubio vrijeme. Ali kao što sam rekao, ako vam neko kaže da ga nije briga, to je sr*nje", rekao je kamerunski centar.

Ovdje je očigledno ciljao na dvostrukog uzastopnog MVP-a NBA lige Nikolu Jokića koji je više puta rekao da ga individualna priznanja ne zanimaju i da nije opterećen uzimanjem MVP priznanja. Sada Embid vodi u glasanju i sve je izvjesnije da će biti MVP ove sezone.