Nisam došao u Partizan zbog novca! Panter otvorio dušu: "Željko mi je rekao nešto što u karijeri nikad nisam čuo!"

Kevin Panter pričao je o Partizanu, Željku Obradoviću, Evroligi...

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter jedan je od lidera Partizana ove sezone. Pokaza je svima zašto mu je Željko Obradović dao kapitensku traku. Igra strpljivo, ne srlja, donosi prave odluke na terenu i on je jedan od razloga zbog kojih je srpski tim prošao u top8 Evrolige, dao je i trojku za pobjedu protiv Monaka.

Zašto je došao u Partizan, kako je raditi sa Obradovićem, šta ga je iznenadilo kod trofejnog stručnjaka, kako mu izgleda ova sezona? To su samo neka od pitanja na koja je dao odgovor.

"Jedina stvar koja se promijenila je to što smo počeli da pobjeđujemo i onda su nas svi primijetili. Nastavili smo da se borimo, išli smo dalje, neki kada se muče samo stanu, mi to nismo uradili i to nije nešto što važi samo za košarku, već i za život uopšteno. Moraš da nastaviš i kada ne ide", počeo je Panter intervju za grčki "SDNA".

Kada je donio odluku da ode iz Armanija, tima sa kojim je igrao fajnal-for Evrolige i u kom je bio jedan od najboljih strijelaca elitnog takmičenja bilo je raznih reakcija. Ne zaboravlja sve to ni Kevin. "Kao da se sve dogodilo juče, nevjerovatno je kako vrijeme leti. Mnogi su me tada kritikovali, pričali su da sam to uradio zbog novca, a to nije bilo tačno. Došao sam ovde da bih uradio nešto posebno i napravili smo korak u tom smjeru. Cilj mi je bio da igram u Evroligi, možda neki nisu vidjeli moju viziju i ono šta se dešava ovdje, ali sam ja lično veoma srećan zbog izbora koji sam napravio i vjerovatno sada ti isti pričaju da je bio dobar izbor."

Potom je došao red na razgovor o Željku Obradoviću i odnosu koji ima sa trenerom. "Njejgov smisao za humor, inteligencija i ono najvažnije, nevjerovatan je kao čovjek. Mnogi ljudi ne primjećuju to, jer ih više zanimaju košarkaške stvari. Ono šta ga čini posebnim je njegov karakter, stvarno je nevjerovatan čovjek."

Ispričao je i jedan zanimljiv detalj. "Otkriću vam nešto, prošle sezone kada smo ispali iz Evrokupa, čuo sam nešto što nikada prije u karijeri nisam čuo. Rekao nam je 'uživajte u životu'. Mnogi treneri nisu previše zainteresovani za vaš život, a Željko nije takav, on želi da uživamo, da shvatimo da je život veći i važniji od košarke, da ljudi imaju porodice..."

Poslije kratke pauze je nastavio u istom dahu. "Znate kako, nisam vidio svoju majku skoro godinu dana, ljudi ne znaju kakav je to osjećaj. Mog mlađeg brata nisam vidio skoro tri godine, ne razumiju neki kroz šta sve igrači prolaze. Kada trener dođe i kaže vam da se opustite i da uživate u životu, onda je to veoma važno. Naravno, to ne znači da ne radimo naporno, čak naprotiv, vrijedno treniramo, dajemo sve od sebe, ali van toga se trudimo da se opustimo, on od nas to traži i mnogo to poštujem."

Posebno je pohvalio publiku. "Navijači su nešto unikatno, imao sam sreću da igram pred nekim sjajnim navijačima kao što je bilo u AEK-u i Olimpijakosu, ali je ovo nešto drugačije. Vole Partizan, igrače, stvarno je nešto baš posebno."

Partizan će igrati protiv Panatinaikosa na čijoj klupi sedi Hristos Serelis koji je vodio Lavrio kada je Panter tamo igrao. "Čovječe, imam toliko lijepih uspomena sa njim. Naučio me je mnogo toga, pomogao mi je da shvatim evropsku košarku, dao mi je šansu kada sam došao sa koledža. Vidio me je kako rastem i kao igrač i kao osoba i zauvijek ću ga voljeti zbog svega toga. Dao mi je prvi posao, prvu šansu, verovao je u mene. Mnogo ga poštujem i voljeću ga do smrti, jedva čekam da ga vidim na utakmici", zaključio je Panter.