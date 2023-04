NE MRZI ATAMAN SRBE, NEGO MU JE JEZIK BRŽI OD PAMETI! 9 godina nakon ubistva navijača Zvezde: "Nije vidio šta se desilo"

Vladimir Micov prisjetio se meča Crvene zvezde i Galatasaraja u Istanbulu koji je imao užasnu uvertiru jer je pred susret ubijen navijač Marko Ivković. Poslije toga je Ergin Ataman dao skandaloznu izjavu koju mu ni dan-danas nisu oprostili crveno-bijeli.

Izvor: MN PRESS

Ne tako davno navijači Crvene zvezde vrijeđali su turskog trenera Ergina Atamana u Beogradu poslije čega je Turčin digao "frku" u javnosti, kao da je zaboravio zbog čega postoji animozitet. Zbog uvreda je izjavio da su navijači Zvezde "sramota za Evroligu", a razlog zbog kog ga crveno-bijeli "časte" kada god dođe u Beograd je sporna izjava koju je dao 2014. godine nakon što je u Istanbulu ubijen navijač Marko Ivković.

Bilo je to uoči meča Crvene zvezde i Galatasaraja, a srpski košarkaš Vladimir Micov je u podkastu "Alesto" ispričao da je o tome kasnije pričao sa Erginom Atamanom i - koliko on može da zaključi - turskom treneru je "jezik bio brži od pameti" i nije želio tada da uvrijedi Srbe.

"Ja tu utakmicu nisam odigrao jer sam imao prije toga malu operaciju, ali svi smo živjeli blizu i uvijek dođemo ranije. Ja sam došao sat vremena ranije kao i Ataman. Bilo je dosta navijača, bilo je raznih informacija u medijima, pa sam vidio da je došlo baš mnogo naših navijača u Istanbul autobusom. Slikali su se po gradu, bili pod dejstvom alkohola, što je naravno normalno. Rekao mi je generalni menadžer Galatasaraja da navijači nisu imali karte i tražili su ih, klub je rekao da ne mogu sada da im garantuju bezbjednost, da mora da se obezbijedi sve, da postoji procedura i tako dalje... Oni su došli ispred hale i tu je krenula frka. Ataman dolazi pred utakmicu i vidio je tu gužvu i nažalost to rekao... Daleko da branim čovjeka, ali on nema ništa protiv Srba", rekao je Micov i pojasnio zašto to misli.

"I sad ima Vasu Micića, imao je Mačvana, Ercega, mene... Pa ljude sa Balkana i zaista nema ništa protiv nas. I još mu je Miško menadžer. Nije da mrzi Srbe. Jednostavno, jezik mu je bio brži od pameti i nije vidio šta se desilo, vidio je samo frku. Desi se tuča, ali ubistvo ne. I to je izgovorio što je izgovorio i od tada su ga uzeli na zub... Mene i Ercega su pitali da se potom slikamo sa zastavama Srbije i Turske, uradili smo to jer znam njegovo mišljenje o našem narodu, ali to što je izgovorio nije primjereno. Ipak, nije vidio to što se desilo", kazao je Micov i rekao da nikada nije imao problema u Turskoj tokom tri godine igranja u ovoj zemlji od 2014. do 2017. u dresu Galatasaraja.

Podsjetimo, ovo su riječi Ergina Atamana od prije devet godina koje mu navijači Crvene zvezde nisu oprostili: "Bilo je užasavajuće gledati sve ono što sam vidio ispred hale prije početka utakmice. Oko 300 pristalica Crvene zvezde napravilo je haos, a niko nije reagovao na vrijeme. Oni su napali naš narod, navijače, policiju. Bacali su kamenice i baklje po nedužnim sugrađanima. To nisu navijači, to su teroristi!"