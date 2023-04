Oni su najgori u Evroligi, a brat legende našao izgovor! Spomenuo Partizan i Žalgiris: "Kod njih je drugačije"

Ti Džej Parker našao je izgovor za užasnu sezonu Asvela.

Izvor: MN PRESS

ASVEL je najgori tim u Evroligi, ima samo osam pobjeda u 34 meča. Čak i Panatinaikos, kome su oduzeta dva trijumfa, ima više uspjeha. Tim na čijem čelu je legendarni Toni Parker, a koji sa klupe vodi njegov brat Ti Džej našao se na meti mnogih navijača koji smatraju da im nije mjesto u najjačem evropskom takmičenju. O razlozima neuspjeha ove sezone pričao je i njihov trener.

Našao je Ti Džej brzo izgovor za sve. "Frustrirajuće je, jer smo nekoliko mečeva izgubili sa malom razlikom. Sezonu smo završili sa 13 uzastopnih poraza i to nam je baš teško palo. Vidite da osmi na tabeli ima 19 pobjeda, da Efes i Armani nisu prošli u Top 8, to samo govori da je konkurencija prejaka. Naši igrači nisu dovoljno iskusni za taj nivo. Naravno, imali smo Nanda de Koloa i Žofrija Lovernja, ali su se oni povrijedili, baš kao i Rajmar Morgan, sve to je uticalo na nas. Sezona se nije završila kako smo željeli", rekao je Parker za "Le PRogres".

Istkao je da "njegovi igrači nemaju potrebno evroligaško iskustvo i da su pojedinci igrali u ligama koje su manje takmičarski nastrojene od francuske lige i da je za sve potrebno vrijeme". Međutim, novinar ga je podsjetio i da je u timu imao čak sedam igrača koji su stariji od 30 godina - Di Bost, Čarls Kaudi, Žofri Lovernj, Antoan Dio, Aleks Tajus, Nando de Kolo, Dejvid Lajti... I na to je imao odgovor.

"Možda je to rizik bio u smislu veće mogućnosti za povredu, raspored je komplikovan, ali su oni tu da podijele svoje iskustvo sa mlađima. Slažem se da je to rizik."

Na kraju ga je novinar upitao i kako to da su timovi sa mnogo manjim budžetom od ASVEL-a prošli u Top 8, uz pominjanje Partizana i Žalgirisa.

"Ta dva tima koja ste spomenuli imaju igrače koji su navikli na Evroligu i njihovi šampionati nisu tako teški i naporni kao naš u Francuskoj", zaključio je Parker. Nije se njegov intervju dopao mnogima, pa su se tako javili navijači francuskog kluba i prozivali su ga uz poruke da je "on glavni krivac" i da je "njegov brat Toni glavni razlog što je uopšte na klupi"...