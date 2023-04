Ovo je novi format Superlige Srbije! Partizan i Zvezda odmah u polufinalu, ostali u dvije grupe!

Uskoro počinje borba za titulu šampiona Srbije, a Partizan i Crvena zvezda se neće priključiti toj borbi od starta.

Izvor: MN PRESS

Superliga Srbije ima novi format! Na konferenciji za medije pred početak borbe za trofej u srpskoj košarci otkriveno je kako će izgledati prvenstvo Srbije ove godine. Branilac trofeja Crvena zvezda i prvoplasirani tim ABA lige Partizan će kao dva najbolje plasirana tima u ABA nakon regularnog dijela takmičenja ići odmah u polufinale, dok će se ostatak timova boriti za mečeve sa "vječitima".

"Superligu činiće 10 klubova. Zvezda i Partizan imaju povlašćen status i igraće direktno u polufinalu. Nije bilo moguće da se pridruže od starta zbog obaveza u ABA i Evroligi. Osam timova biće podijeljeno u dvije grupe. Počeće 26.aprila, odigraće se šest kola. Polufinalna serija treba da krene četiri dana po završetku ABA lige. Trudili smo se da izađemo u susret reprezentaciji Srbije. Zato će se polufinalna i finalna serija igrati na dvije dobijene utakmice. Sa tim su se složili svi, prvenstveno Partizan i Crvena zvezda. Nadam se da ćemo najkasnije do 21.juna završiti finalnu seriju i dobiti prvaka", naglasio je Grujin, a onda dodao:

"Uveli smo u KLS “instant replay” sistem, prvi smo u regionu koji smo to uradili. Podigli smo regularnost takmičenja. Sve svoje obaveze izmirujemo na vrijeme, platićemo porez na dobit čim to stigne", završio je on svoje obraćanje.

U jednoj grupi će se sastati FMP, OKK Beograd, kao i prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz Košarkaške lige Srbije. U drugoj grupi igraju Mega, Borac, kao i treća i četvrta ekipa iz Košarkaške lige Srbije. Za sada je stanje na tabeli takvo da je Vojvodina prva sa 22 pobjede, potom slijede Zlatibor i Spartak sa 21 pobedom, a Metalac ima 20 trijiumfa. Do kraja takmičenja u KLS ostala su još dva meča, derbi kola između Spartaka i Metalca u Subotici, kao i duel Zlatibora sa Čačkom 94.

Pobjednici grupa ići će na Crvenu zvezdu i Partizan u polufinalu, te serije će se igrati na dvije pobjede, kao i finalna serija. Na konferenciji za medije pojavili su se predstavnici svih klubova osim Partizana.

