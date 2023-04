Prvo mjesto u ABA nije presudno, IDEMO PO TITULU! Dobrić pun samopouzdanja: Imamo kvalitet da se nosimo sa Partizanom!

Crvena zvezda napada trofej u ABA ligi i ne brine za prednost domaćeg terena poručuje Ognjen Dobrić.

Crvena zvezda napada trofej u ABA ligi i prednost domaćeg terena nije presudna. To je poručio Ognjen Dobrić. Bio je na konferenciji za medije pred početak KLS i tom prilikom razgovarao je sa medijima o onome što slijedi. Uvjeren je da prvo mjesto u regionalnom šampionatu neće biti ključno i da on i njegovi saigrači mogu da dođu do pehara i ako Partizan bude na vrhu pred plej-of.

Situacija je jasna, crno-bijeli će ostati na vrhu i imaće prednost domaćeg terena u doigravanju ako u petak pobijede Budućnost u Podgorici. Crveno-bijeli će navijati za crnogorski tim i pokušaće da dođu do uspjeha u preostala dva gostovanja protiv Mornara i Cedevita Olimpije.

"Imamo plej-of ABA lige i to nam je najbitnije, idu borbe za trofeje. Prvo u regionalnom šampionatu. Spremamo se za to, zdravi smo, napeti smo, imamo pozitivnu tremu, jedva čekamo da počne. Cijele sezone za ovo igramo, došao je i taj trenutak, svi željno iščekujemo", počeo je Dobrić.

Iznenađujući poraz Cibone u Zagrebu skupo je koštao tim Duška Ivanovića. Ne krije da je svima zbog toga krivo. "Kako ne... Izgubili smo neke utakmice koje nismo smjeli i koje direktno utiču na plasman u ABA. Imamo dovoljan kvalitet i da nemamo prednost domaćeg terena. Imamo kvalitet da se nosimo sa Partizanom ako dođemo do finala. Ima dosta prepreka do toga i za jedne i za druge. Ne mogu unaprijed da pričam, ali ako dođe do toga, imamo kvalitet da idemo na trofej. Naš cilj je da odbranimo titulu i možemo da uradimo to bez obzira na pozciiju u regularnom dijelu."

U Evroligi Zvezda je završila na 10. mjestu i tu je imala neke poraze koji su je koštali borbe za plasman u Top 8.

"Naravno da postoji žal. Svjesni smo da smo mogli da budemo među osam najboljih. Naša crna serija, utakmice za zaborav su doprinijele tome da ne budemo tamo. Ne možemo da vratimo vrijeme i da promijenimo to, dobro je što se način naše igre promijenio, nemamo te crne minute, padove u igri, pokazali smo u posljednjih nekoliko utakmica u Evroligi. Na dobrom smo putu, slijedi ono najvažnije, borba za trofeje", zaključio je Dobrić.