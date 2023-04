OPUŠTANJE I NEODGOVORNA IGRA POJEDINIH IGRAČA! Ivanović se naljutio na crveno-bijele

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović nezadovoljan je pristupom pojedinih igrača protiv Splita.

Crvena zvezda Meridianbet savladala je Split 83:76 (23:21, 16:15, 24:25, 20:13) u okviru 26. kola ABA lige, međutim trener Duško Ivanović bio je vrlo nezadovoljan brojnim stvarima u igri njegovog tima. Tokom jednog tajm-auta Ivanović je podigao ton, dok je poslije meča otvoreno kritikovao svoje igrače, prije svega zbog pristupa, odnosno manjka motivacije u pojedinim trenucima meča u hali "Aleksandar Nikolić".

"Večerašnja utakmica je trebala da ima drugi tok, ali ponovilo se mnogo puta šta smo imali ove godine - opuštanje nekih igrača i neodgovornu igru nekih igrača, pa smo morali da čekamo posljednju četvrtinu da pobijedimo. Falila nam je agresivnost i u odbrani, a naročito u napadu", kazao je Ivanović i potom apostrofirao manjak motivacije.

"Ja ne mogu da prihvatim da neko može da ima veći motiv od mojih igrača. Ja to ne mogu da razumijem. Ako neko ima, ja to ne razumijem. Ne razumijem kako nemaju motiv da igraju za Zvezdu, bilo koju utakmicu. Ako hoćete da kažemo možda ima nekih opravdanja, ali nema ih što se tiče mene. Nije utakmica bila kako sam predvidio, trebalo je da neki igrači koji nisu igrali - igraju više i uhvate ritam za plej-of koji dolazi. Ali, očigledno nije bilo kako smo planirali. Teško je reći unaprijed, ali moramo da iskoristimo taj period da se igrači rekuperiraju i da poboljšamo našu igru. Moramo to da iskoristimo pred plej-of", naglasio je trener Zvezde na konferenciji za medije.

Crvenoj zvezdi preostaje borba sa Partizanom za prvo mjesto u ABA ligi, s tim da moraju da savladaju Mornar i Cedevitu Olimpiju, pa da navijaju za Budućnost protiv crno-bijelih: "Mi ne možemo sami, Partizan mora da izgubi utakmicu da ih stignemo. Mi ćemo probati da dobijemo obje, ali ne zavisi od nas. Niko nam ništa nije pomogao do sada, a ne nadamo se ni sada ničijoj pomoći, uzdamo se samo u sami sebe".

"Ne mogu da razumijem igrača koji izađe na jednu zvaničnu utakmicu, ma i na prijateljsku, da igra tako bez motivacije. To ne mogu. Pojedini igrači moraju da promene pristup", naglasio je još jednom Ivanović.