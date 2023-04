REKAO SAM MU - NEMA ŠANSE DA PREŽIVIŠ! Miško Ražnatović: Ovo moram da ispričam, da ljudi znaju šta je istina!

Miško Ražnatović potpuno se "otvorio" o neuspjelom evroligaškom projektu.

Poznati srpski agent Miodrag Miško Ražnatović govorio je o lošoj epizodi najtrofejnijeg Zvezdinog trenera Dejana Radonjića u Panatinaikosu. Crnogorski stručnjak preuzeo je "zelene" prošlog ljeta, a nakon niza turbulencija napustio ih je sredinom februara, postavši još jedan u nizu trenera koji nije uspio da stabilizuje situaciju u godinama "trusnom" klubu i timu.

Poslije svega i dok se čak i neki igrači javljaju da kritikuju Radonjića, Ražnatović je naglasio da mora ispriča pravu, istinitu priču o svemu.

"Zaista ću početi ispočetka, jer osjećam da moram da ispričam istinitu priču. Cijeli svijet nije ispao fer prema njemu, a sada ima igrača koji govore protiv njega, što je veoma loše. Oni ne shvataju da će sutra neki trener dva puta razmisliti prije nego potpiše igrača koji je tako govorio o svom prethodnom treneru", počeo je Ražnatović u intervjuu za grčki "SDNA".

Miško je objasnio da ima dugotrajan odnos sa Argirisom Pedulakisom, bivšim trenerom Panatinaikosa, koji je prošlog proljeća imenovan za direktora Panate. Gazda kluba Dimitris Janakopulos dao mu je odriješene ruke da dovede novog šefa struke i tako se Grk sreo sa Ražnatovićem.

"Još kad je bio trener Makedonikosa, imao je Kecmana, Čanka i Lukovskog kao igrače. Sreli smo se tokom proljeća u Atini da pričamo o treneru i rekao je da bi volio da dođe Radonjić. Crvena zvezda imala je odličnu sezonu i uzela je sve trofeje u Srbiji, što je bilo teže nego ikad, ako uzmete u obzir ko je bio u Partizanu. U to vreme, Pedulakis mi je rekao da poštuje njegov tim, njegov naporan rad, način na koji igra odbranu, kako je 'tvrd' prema igračima. Takođe, rekao mi je da želi da napravi tim Panatinaikosa bez Amerikanaca, sa jakim karakterima, igračima koji hoće da igraju odbranu, sa nekim Srbima-'Jugoslovenima' i sa nekim Amerikancima da bi tako počeo ozbiljan košarkaški projekat. Bilo je odlično i potpisali smo ugovor".

PEDULAKIS OBEĆAO, NIŠTA NIJE ISPUNIO

Ipak, stvari se nisu odvijale kako je bilo zamišljeno. Najprije je Pedulakis sklonjen na poziciju direktora klupske omladinske akademije, a potom je klub napustio i Radonjić. Ražnatović smatra da je Crnogorac odmah pretrpio dva žestoka udarca - odlaske Janisa Papapetrua u Partizan i Nemanje Nedovića u Crvenu zvezdu Meridianbet.

"Nažalost, u samo tri dana nakon što smo potpisali ugovor, ideja koju je imao za Panatinaikos je nestala. Prije svega, za to je bilo važno da ima grčke igrače i znali smo da Janis Papapetru ima ugovor, ali je potom bio pušten da ode. Neću da ulazim u to 'ko, šta, gdje, zašto', ali sve je bilo protiv Radonjića. Jorgos Papajanis bio je jedini ozbiljni grčki igrač koji je mogao da bude pomoć za šest stranaca. Drugi šok bio je Nedović, koji je bio ključni igrač tima i volio je mnogo Panatinaikos. U to vrijeme, Crvena zvezda bila je zainteresovana da mu ponudi višegodišnji ugovor, a ja sam Panatinaikosu podelio ideju o tome da bi trebalo da mu se produži ugovor, koji je isticao za godinu dana. Istog trenutka svi su se naljutili na mene. Ne znam zašto. Rekli su mi: 'On može da ode'. Crvena zvezda platila je otkupnu klauzulu i Nedović je otišao. Tako da je Radonjić ostao bez dvojice stubova igre prije nego što je zapravo počeo da radi".

Radonjić je potom počeo da gradi potpuno novi tim, ali nije išlo tako glatko. "Za mnoge igrače koje je htio nije bilo novca. Od tog trenutka, ja sam 'pogurao' za Petruševa, a oni su mi se smijali i pitali 'Ko je Petrušev?'. Tim je bio pravljen potpuno drugačije od onoga što smo dogovarali na početku. Umjesto da ima dvojicu ili trojicu čvrstih 'Jugoslovena', koji bi igrali odbranu, potpisali su mnogo Amerikanaca i dvojicu veoma 'mekanih' Litvanaca (Marijusa Grigonisa i Arturasa Gudaitisa, prim. novin)".

"BIO SAM NA CRNOJ LISTI U KLUBU"

"Uzgred, bili su ljuti na mene nakon što je Nedović otišao i nisam bio uključen ni u jedan transfer, jer sam bio na nekoj vrsti 'crne liste'. Pomogao sam im kasnije sa Dvejnom Bejkonom i kada je sve bilo gotovo, rekao sam Dejanu: 'Nema šanse da preživiš'. Bilo je samo pitanje vremena kad i kako će se to dogoditi. Čitava sezona je bila predodređena još od ljeta. Neki mogu da kažu da mu je engleski loš ili nešto drugo, a to je isti engleski koji mu je donio sve titule, čak i u Bajern Minhenu. Problem je to da ga nisu pustili da bude Dejan Radonjić. Mnogo puta timovi vide neke igrače koji igraju sa loptom i dovedu ga jer vole ono što ti igrači rade, a onda ih sljedeće sezone stave u potpuno drugačije uloge. Ja im tada kažem: 'Doveli ste igrača zbog jednog razloga, a onda ste ga stavili u potpuno drugačiju ulogu'. To se dogodilo sa Dejanom Radonjićem".

Ražnatović je naglasio da je sve navedeno urađeno bez znanja gazde kluba Dimitrisa Janakopulosa i da on nije bio ni na koji način uključen u sve navedeno. "Kada je sve bilo gotovo i kada smo pričali, bio je iznenađen, skoro i šokiran. Siguran sam da bi situacija bila mnogo bolja da je on imao veze sa tim. U cjelini, za to što se dogodilo Dejanu Radonjiću, klub je 100 odsto odgovoran i vjerujem da sam objasnio situaciju. Potpišete ugovor, a sutra izgubite Papapetrua i Nedovića i ne možete da ih nadoknadite. Leonidas Kaselakis je takođe otišao i iako nije bio zvijezda, ne biste našli takve grčke igrače, a zablistao je u Peristeriju. Ispričao sam vam istinitu priču i to ne zato da bih branio Radonjića od medija, jer nas to ne brine. Hoću da ljudi shvate šta se deslio i zašto nije uspio. Ovo je istina".