NBA LIGA? To ne može da se gleda! Za Šarasa je to nepodnošljiva košarka: Kako da se naviknete na nju!?

Trener Barselone ne voli NBA ligu, najblaže rečeno.

Izvor: MN PRESS

Trener Barselone i igračka legenda evropske Šarunas Jasikevičijus potpuno otvoreno i iskreno je kritikovao NBA ligu i tamošnju košarku i intervjuu za špansku agenciju "EFE". On je rekao da većina timova tamo samo improvizuje i zarađuje novac, dok je jednocifren broj onih koji imaju plan i rade prema njemu. Takođe, priznao je da ligaški dio sezone uopšte ne može da gleda.

"NBA je košarka u kojoj bi samo vlasnici klubova trebalo da budu srećni, jer vrijednost franšiza leti u nebo i novac dolazi iz cijelog svijeta, posebno iz Kine i Indije. Ali ja sam košarkaška osoba i što se mene tiče, košarka je tamo nepodnošljiva", rekao je Litvanac.

Zanimljivo je da je "Šaras" svojevremeno igrao za Indijanu od 2005. do 2007, a kratko se zadržao i u Golden Stejtu prije povratka u Evropu, kod Željka Obradovića u Panatinaikosa. Iako je bio u NBA ligi i iako je američki đak kao bivši student koledža Merilend, Jasikevičijus očigledno ne bi mogao da zamisli sebe u NBA ligi kao trener.

"Plej-of je nešto drugo, ali ligaški dio sezone ne možete da gledate. Ne možete da se naviknete na njihov mentalitet. Oni ne treniraju, to je drugi svijet. Djeluje da rade malo toga da se poprave. To je biznis u najčistijoj formi. Postoje 22 franšize koje uvijek imaju problem da uđu u plej-of i konstantno improvizuju. Uz to, imate osam koji znaju šta rade, prate plan i ideju zajedno sa igračima i trenerima", iskreno je dodao Šarunas.