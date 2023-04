E, zbog ovoga je Željko Obradović najveći! (VIDEO)

Pogledajte šta je Željko Obradović rekao poslije pobjede Partizana u Madridu i prekida koji je zgrozio čitavu Evropu.

Izvor: Youtube/ DAZN ES/Screenshot

Partizan je razbio Real Madrid usred njihove kuće i to igrači "kraljevskog kluba" nisu mogli da podnesu. Više nego bezobrazan faul Serhija Ljulja nad Kevinom Panterom inicirao je opštu tuču na terenu u kojoj je najdeblji kraj izvukao Dante Egzum. Njega je na parket rvačkim potezom bacio Geršon Jabusele, i nažalost na taj način ga povrijedio, a uprkos haosu kakav Evroliga dugo nije vidjela i emocijama koje su navirale iz svih aktera meča, Željko Obradović je nekako uspio da bude glas razuma.

Nevjerovatno je da sa kakvom smirenošću je "Žoc" prvo sklanjao svoje igrače od igrača Real Madrida, pozivao sve da se dozovu pameti i da se sklone sa parketa, a onda je iskoristio svoje ime i uticaj da pokuša da spusti tenzije dok je "ključala krv" kod svih aktera meča, navijača...

Kada je došao na konferenciju za medije, mnogi su očekivali da će osuti "drvlje i kamenje" po Geršonu Jabuseleu i lošem domaćinu kakav je bio Real Madrid, međutim umjesto toga Željko Obradović je pokazao da je veliki džentlmen tako što je poručio da je vrijeme da se priča samo o košarci, pošto ni slučajno ne želi da situacija eskalira u Beogradu kako su to već prognozirali neki košarkaši koji su igrali u Evroligi i znaju za "vreo teren" crno-bijelih.

"Stalno pričamo o emocijama igrača, ali na kraju se ništa nije dogodilo što bi izazvalo ovakav incident. Pokušaću da uradim sve da smirim situaciju. Imam mnogo prijatelja u Real Madridu, ovo je veliki klub, treba da ih ugostimo lijepo u Beogradu. Moramo da pričamo o košarci i ako to uradimo, nema šta drugo da pričamo", rekao je Obradović.

"Šta bih ja volio, da naši navijači shvate da je ovo dio sporta, igrači su pričali između sebe i na tome treba da se završi. Mi smo u ove dvije utakmice naišli na fenomenalno gostoprimstvo Reala. Ovdje su svi to osjetili, vjerujem i svi vi koji ste ovde. Mislim da i mi u Beogradu to treba da uzvratimo, da se nijedan igrač, član stručnog štaba ili navijač Reala ne osjeća neprijatno, nego da iz Beograda pošaljemo sliku kakva je uvijek bila na našim utakmicama. Ponavljaću to do utakmice, i želim da prije utakmice pričamo samo o utakmici".

Jednostavno, poruka koju je Željko Obradović poslao govori da nije slučajno što u svojoj kolekciji ima devet pehara Evrolige, pošto je za uspjeh u sportu potrebno i više od taktičkog znanja, a to je razumijevanje ljudi, emocija i nepredviđenih okolnosti u kojima uvijek uspjeva da zadrži "hladnu glavu". Zna da ima veliki uticaj i da je od njega u dobroj meri zavisilo raspoloženje navijača koji će ga sigurno poslušati pred meč u "Areni" koji se igra 2. maja.