"KREĆE LOBIRANJE PROTIV REALA!" Poznati novinar se oglasio: Srbin je na čelu Evrolige, to je dio priče koji ne volim!

Postoje i oni koji su mišljenja da bi Real Madrid mogao loše da prođe jer je na čelu Evrolige Dejan Bodiroga.

Izvor: Twitter/Leonardo Torres/Screenshot/MN Press

Tuča na meču Real Madrida i Partizana je prva tema svih košarkaških i sportskih medija, a sada svi raspravljaju o mogućim kaznama za sve vinovnike nereda. U podkastu specijalizovanog košarkaškaškog sajta "Basket njuz" novinari tog portala raspravljali su o tome šta se desilo u Madridu, ko je najviše kriv za tuču i kakve kazne čekaju igrače obje ekipe.

"Mislim da je Kevin Panter zakačio Džanana Musu, nije ga udario, ali ga je zakačio. Možda je i Egzumovo ponašanje nepotrebno. Kao navijač sam najviše ljut na Serhija Ljulja. Kevin Panter ga nije provocirao, samo je driblao loptu. I da neko tog statusa i tih godina, takvog iskustva uradi tako nešto, tako je nepotrebno. Bar se izvinio jutros, ali sa očeivao da se izvini ranije, On treba da bude kažnjen, ne kao Geršon Jabusele, ali nešto poput Kevina Pantera i Matijasa Lesora", istakao je Donatas Urbonas, novinar ovog sajta.

Ipak on je nakon toga istakao da sada može doći do "lobiranja" i to - na štetu Reala. Navodi da je Real u lošim odnosima sa Evroligom, a da je na čelu takmičenja Dejan Bodiroga koji je Srbin

"Ovo je interesantan proces jer tu lobiranje može da dođe do izražaja. Koliko sam čuo, Real nije u najboljim odnosima sa sadašnjim rukovodstvom Evrolige i u isto vrijeme je predsjednik Evrolige Srbin, a u igri je Partizan. Ovo je dio priče koji ne volim", rekao je on, a kada je njegov kolega rekao da "tome ne bi pridavao značaj", on je odgovorio sa: "Ja samo pominjem šta bi moglo da bude u igri!"

Zatim je, poput hrvatskih novinara koji su zaključili nešto slično, istakao da će Partizan biti u velikom problemu ako Evroliga dosljedno ispoštuje pravila.

"Ono što je takođe bitno naglasiti je da uglavnom disciplinski sudija i tijelo koje odlučuje o ovim stvarima nemaju mnogo mjesta za interpretaciju. Ako pogledate sa pravne strane Panter je zakačio nekoliko ljudi, Matijas Lesor je bio fizički agresivan i imao je neke poteze, naravno tu je i Jabusele. U principu su tu tri igrača koja su nekoga udarila. Probao sam da shvatim šta je Dek uradio, ali ono je više bilo hvatanje. A regulativa kaže da je za ozbiljan prekršaj minimalna kazna tri meča suspenzije. Dante Egzum je povrijeđen, možda je van treće utakmice ili cijele serije, a ako nema Kevina Pantera i Matijasa Lesora Partizan nema tri od četiri najbolja strijelca i tri od četiri najbolja igrača. Luda je situacija, kad pogledate da je Real sve započeo, a situacija može više Partizanu da naškodi. Ovo je ludilo", završio je Donatas Urbonas.