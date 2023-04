PEŠIĆ SE OGLASIO POSLIJE ŽRIJEBA: Ovo je prvi cilj Srbije na Svjetskom prvenstvu

Svetislav Pešić iznio je svoje prve utiske poslije žrijeba za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Srbija je dobila protivnike na Svjetskom prvenstvu u košarci. Igaće u grupi B u Manili sa selekcijama Kine, Južnog Sudana i Portorika. Poznat je i raspored tih duela, a poslije žreba oglasio se i selektor nacionalnog tima Svetislav Pešić koji je iznio svoje prve utiske.

Iskusni stručnjak je zadovoljan poslije izvlačenja kuglica. "Prvi utisci su takvi da smo imali odličan žrijeb, ali to je samo prvi utisak, prije svega za navijače. Za nas koji smo dublje u materiji i znamo kako se takmičenje potom odvija žrijeb je donio dvije stvari", počeo je Pešić.

Potom je pojasnio na šta misli. "Jedna stvar je dobra, a to je da smo u Manili i do kraja našeg ušešća na Mundobasketu nećemo morati da putujemo. Druga stvar nije baš povoljna, a to je kostur u nastavku takmičenja, pošto naše ambicije nisu samo da prođemo i da odemo u četvrtfinale, već i da pobijedimo u tom meču. Nama u tom projektovanom četvrtfinalu dolaze protivnici iz grupa C i D, a to su SAD, Grčka i Litvanija. Ipak, tako je kako je, to je volja žrijeba i mi na to ne možemo da utičemo."

Nije htio da ulazi dublje u analizu žrijeba.

"Vrlo je rano govoriti o našem učešću detaljnije, bez informacija na koje ćemo igrače moći da računamo, koliko dana ćemo imati za pripreme i tako dalje. Ali, ono što možemo u ovom trenutku da sumiramo jeste da je žrijeb u prvoj fazi za nas dobar, a da se potom susrećemo sa kandidatima za medalje i plasman na Olimpijske igre. Naš prvi i osnovni cilj je plasman u polufinale koji uslovno obezbjeđuje odlazak na Olimpijske igre", zaključio je Pešić.