Hoće li Bogdan i Jokić igrati na Mundobasketu? Pešić zna šta je cilj: "Prvo to, pa da se ljubimo i u usta ako treba"

Svetislav Pešić pričao je o pedstojećem Svjetskom prvenstvu i o Nikoli Jokiću i Bogdanu Bogdanoviću.

Izvor: MN Press/MONDO/Uroš Arsić

Srbija je ostvarila cilj i plasirala se na Svjetsko prvenstvo (od 25. avgusta do 10. septembra). Do toga je došla na najteži mogući način, tek u posljednjem meču kvalifikacionog "prozora", pala je Velika Britanija u "Pioniru". Ima još dosta vremena do početka takmičenja, ali Svetislav Pešić i njegovi saradnici odmah kreću sa radom i pravljenjem planova.

Otkrio je to i selektor odmah po završetku meča. Ne gubi se vrijeme, već postoji ideja za naredni period.

"Mi počinjemo odmah pripreme, od utorka pravimo kalendar, imamo neke pozive za utakmice u pripremnom periodu. Moramo da vidimo kako i na koji način da izaberemo protivnike, da izaberemo gdje ćemo da igramo, to nam je prioritet. Tarlać i ja ćemo da sjednemo, da vidimo šta bi i gdje trebalo da igramo, koje turnire i slično", počeo je Pešić.

Onda je spomenuo Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića.

"To je prvo, drugo, mi ne znamo dosta, znamo samo jednu stvar, a to je da po pravilima NBA i sporazuma sa FIBA mogu da počnu pripreme 28 dana pred početak Svjetskog prvenstva. Ne zna se ništa, možda Jokić osvoji NBA ligu, dokle će onda to da traje, kako će da se odvija. Ne znamo šta će biti ni dokle će Bogdanović stići. Evroliga ulazi u završnicu, igra se punom snagom, svaki meč je plej-of. Oni najbolji timovi završavaju sredinom juna, a mi treba da počnemo tada sa okupljanjem. Gledaćemo, ako možemo, da u junu, kada se sve završi da pozovemo kandidate koji su završili da budemo zajedno na treninzima, da se vidimo. Malo da razgovaramo, treniramo, da dobiju zadatke prije godišnjih odmora. Loša priprema znači i loše rezultate, to je pravilo. Idemo da izvučemo najbolje, da se dobro pripremimo i za nas je to prioritet. Neke stvari neće od nas zavisiti."

Pred Evropsko prvenstvo pričalo se o zlatu, napadu na medalju, pa je uslijedilo pitanje i šta su ciljevi "orlova" na Svjetskom šampionatu.

"Cilj je pobijediti svaku narednu utakmicu. Krajnji cilj će biti da se napravi plasman na Olimpijske igre, to je za mene osnovni cilj na Mundobasketu. Sve preko toga, bacaćemo trenerke u vazduh i ljubiti se po tri-četiri puta, ako treba i u usta. Biće težak put, voljeli bismo plasman na Igre u Parizu. Imamo iskustvo, mladost, ta generacija 94/95 koja je zajedno rasla i igrala u mlađim kategorijama. Oko njih treba okupiti nešto mladosti, nešto zadržati od iskustva. Vidjeli ste koliko je iskustvo Jovića i taj njegov odnos i možda bi dobili i Grke da je mogao da igra. Bez iskustva nema kvaliteta, ali istovremeno i bez mladosti i svježe krvi. To su stvari o kojima treba da razmišljamo", zaključio je Pešić.