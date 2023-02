MNOGO GLEDAMO NBA, TO JE NAŠ PROBLEM! Pešić kritikovao sve: Svjetsko prvenstvo? Možemo da se slikamo bez odbrane!

Selektor Svetislav Pešić imao poruku za igrače, novinare, stručne komentatore, trenere...

Izvor: Sport Klub/Printscreen

Srbija se plasirala na Svjetsko prvenstvo, a selektor Svetislav Pešić je poslije trijumfa nad Britanijom i nekoliko napetih momenata u tom meču ukazao da shvatanje značaja odbrane fali timu, mladim igračima, kao i analitičarima, trenerima i novinara.

"Naš problem generalno je naš mentalitet. Mnogo gledamo NBA i momci, mladi ljudi, u NBA možete mnogo toga naučiti, ali morate biti pametni i inteligentni dovoljno da napravite selekciju i da odaberete šta možete da uzmete, a šta ne. Reprezentacija Srbije i srpski igrači se ne mijenjaju, iz godine u godinu, iz generacije u generaciju pokazujemo naš talenat u napadu. Ali bolje od drugih znam na ovoj konferenciji kako je tim bivše Jugoslavije osvojio neke medalje. Čak i tada imali smo mnogo igrača koji su igrali veoma dobro u napadu, ali bili smo jedan od najboljih defanzivnih timova. Sa tom ravnotežom možete osvojiti nešto, ako pričamo o utakmicama, medaljama i titulama. To je posebna poruka za mlade ljude, za naše mlade generacije i mlade igrače koji žele da poprave svoj talenat. Talenat bez rada i bez odbrane teško danas može da postoji u evropskoj košarci."

"Ni na jednoj poziciji nemamo previše igrača. Smanjio se potencijal vrhunskih igrača, ne samo na poziciji 'jedan'. Ali ono što može da nam pomogne da budemo konkurentni svim ekipama na Svjetskom prvenstvu je odnos prema odbrani. Ne bih htio da ovdje pravim neku trenersku kliniku, ali manje-više se zna da u napadu nekad možeš da kontrolišeš rezultat, da dvojica imaju posjed lopte, a da ostala trojica pomažu. To može da pomogne u dijelu utakmice, ali ako u odbrani samo jedan ne igra odbranu... Vidite koliko se smanjila razlika između favorita i 'zemalja košarke' i zemalja koje nadolaze. Vidjeli ste, čak su se i neki ovdje naši treneri smijali, objašnjavali da su Englezi fudbaleri i da ne igraju košarku, ali to su momci koji su u Americi završili srednju školu, koledže, pa se vratili u Englesku. Nisu oni kandidati za medalje, ali su se vratili i moramo da budemo svjesni toga, da bismo više radili i više ulagali, svuda pomalo. Naravno, pričam o reprezentaciji, za nju sam zadužen".

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pešić je kritikovao to što su Britanci sabrali 18 ofanzivnih skokova i naglasio značaj odbrane, koga prema Pešićevom mišljenju moraju da postanu svjesni svi u Srbiji - i igrači i talenti i novinari, treneri...

"Na velikom takmičenju nemamo šansu da dobijemo ekipe kao što je Italija, koja nas je dobila pa smo se hvatali za glavu. I ovdje su prisutni neki koji su pisali da je skandal izgubiti od Italije. To nije istina, ali je vaše pravo. Da smo igrali samo malo bolju odbranu, naš talenat u napadu bi nas doveo do pobjede u tom meču. To je poruka i za vas, da više cijenite igrače koji igraju odbranu, naravno kao i one u napadu. Slavi se 100 godina košarke u Srbiji, a šta je cilj košarkaške igre? Dati koš. To je i večeras i već 100 godina, ali da bi došao do koša i do lopte, ne možeš da dozvoliš da ti uhvate 18 ofanzivnih skokova. Navijači su bili fantastični, pomogli su nam, vidjela se pripadnost iako to nije bilo navijanje kao na Zvezda - Partizan. Ali uzeli su nam 18 ofanzivnih skokova".

"Stručnjaci i analitičari treba da znaju da odbrana nije borbenost i fizika, već znanje, poštovanje pravila, anticipacija i za to je potrebno vrijeme. Za svaku ekipu je potrebno vrijeme da se uigra odbrana, na svakom nivou. Ako želimo da odemo na Svjetsko prvenstvo bez odbrane, možemo da se slikamo. Završićemo veoma brzo i to će biti tako i za vas koji planirate da tamo budete do finala. To je moja poruka kakvo je stanje, pošto se ne viđamo", izjavio je Pešić, na kraju najemotivnijeg i najdetaljnijeg izlaganja od Eurobasketa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!