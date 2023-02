PAO SAM U NESVIJEST KAD SAM TO PROČITAO! Pešić progovorio o Teodosiću: Postoje određeni kriterijumi za reprezentaciju!

Svetislav Pešić pričao o Mundobasketu, ali i o Milošu Teodosiću.

Svetislav Pešić sa reprezentacijom Srbije izborio je plasman na Svjetsko prvenstvo. Težim putem, poslije dosta tenzije i nervoze, savladana je Velika Britanija u Beogradu i cilj je ostvaren. Poslije svega što se dešavalo u "Pioniru" iskusni trener pričao je o tome, ali i o Milošu Teodosiću.

"Da li je izazov? Prvi put se kao trener suočavam sa jednim novim, za mene novim, sistemom takmičenja. Suočavaš se sa dosta stvari koje ne zavise samo od tebe, već i od svih drugih. Bilo je tu različitih stvari. Onda čujem, eno ga Pešić pregovara sa Nebojšom Čovićem, Željkom Obradovićem, Zoranom Savićem. Mi ne pregovaramo ni sa kim, mi razgovaramo. Teška situacija za nas, najduže kvalifikacije, da se ne ponavljam, imali smo preko 40 igrača koji su igrali te kvalifikacije, kontinuitet ne postoji, to je apsolutna, ne kreacija, već improvizacija. Nema vremena ni za šta. Vi ste pisali o tome, ne kritikujem, samo primjećujem, da ne mislite da napadam. Pešić dobio pojačanje, pet-šest igrača dolazi iz Evrolige. Pao sam u nesvijest kad sam to pročitao! Čim su oni došli, to je završeno, ne treba da se igra uopšte", rekao je Pešić.

Potom je uslijedilo pitanje o Teodosiću, pošto je pred Evropsko prvenstvo selektor odlučio da Miloš ne bude dio tima, uslijedilo je pitanje da li je to slučaj i sa Mundobasketom.

"Slušajte, ja sam tada govorio da niko nije odstranjen, isključen i precrtan. Ekipa se sastavlja od igrača koje sam nabrojao, koji zadovoljavaju kriterijume. Iskustvo, mladost, kontinuitet da se napravi. Već imamo to u planu koji će to igrači biti, sezona je dugačka, vidjećemo šta će se sve dešavati. Ne bih volio da se postavljaju pitanja da se prezentuje drugačije, odavno su postavljena i odgovorena, nema potrebe za tim. To je završeno sa tim pitanjima. Imate tu 40 igrača koji su prošli kvalifikacije", jasan je Pešić.

PAO SAM U NESVIJEST KAD SAM TO PROČITAO! Pešić progovorio o Teodosiću: Postoje određeni kriterijumi za reprezentaciju!

Pričao je o problemima sa sastavom i da zbog svega ovoga "prozori" ne funkcionišu onako kako bi trebalo.

"Vidjeli ste kako je Dobrić šutirao sada, a kako je protiv Albe bio van šuterske forme. Treba da se vrati i da pogodi važne koševe, on to ima u svojoj ruci. Želim da kažem da je to dosta komplikovano u ovim kvalifikacijama. Vijdeli ste šta su uradili Argentinci, izgubili su meč protiv ekipe koja nije favorit. Samo dva-tri dana prije toga dobili su Kanadu, odličnu ekipu koja će ići na medalju i to bez igrača iz Evrolige i to bez Laprovitole i Deka su ih dobili. Među najboljim igračima u Evropi. Putovali su 15 sati, 20 sati bili su u avionu, Laprovitola je promašio dva bacanja, da ih je dao, možda bi se plasirali. Misli se, oni dođu i to je riješeno. Izazovne kvalifikacije, igrali smo protiv Letonije koja je jača od Litvanije, zemlje košarke. Sada je Letonija bolja, talentovanija. Igraće za visok plasman, osvojili su prvo mjesto dominantno u obje grupe. Kontinuitet mi nismo imali, ali bilo je i dobrih stvari, dobra je stvar što smo vidjeli 40 i više kandidata, mogućnosti, šta bi mogli da urade, ko bi mogao da bude dio za Mundobasket. I ako se kvalifikujemo za Olimpijske igre i da ta generacija da ukupan doprinos i za reprezentaciju i za srpsku košarku."

Pohvalio je sve igrače koji su prošli kroz nacionalni tim tokom dugih i napornih kvalifikacija.

"Već sam pričao o toj temi, teško je, oni su svi profesionalci, u smislu obaveza koje imaju, žive od toga. Važno je da se zna prioritet. To se mijenja, planovi, ciljevi, svima se mijenjaju. Igraju za klubove koji ih plaćaju, igraju za svoju zemlju, vidjeli ste da su pokazali odnos prema igri, bilo je i grešaka, što se dešava zbog prevelike želje. Dosta se promijenilo, da li žele da igraju? Da. U svakom slučaju i 100 odsto, ali to nije vrijeme koje je bilo prije 20 ili 30 godina kada je igranje za reprezentaciju omogućavalo da dođeš do cilja i da pređeš u najbolji klub. U NBA se danas ide i bez reprezentacije. Ranije smo imali drugu situaciju, kao u fudbalu sada, klubovi su u obavezi da puste igrače za nacionalni tim, to je zakon. Nema popuštanja, svi igrači moraju da se pojave, ako nisu spremni, povrijeđeni i slično, dođu, pa ih pregleda ljekar reprezentacije, pa dobiju dozvolu da se vrate u klub, ne odlučuje klupski doktor."

Poslije kratke pauze i poređenja sa fudbalom je nastavio.

"To je bilo u košarci nekad, više toga nema. Prioritet je klub i takmičenje klubova, to nisam napravio ni ja, niti klubovi. To je za ove zemlje koje nisu favoriti super. Oni imaju kontinuitet, ne igraju u NBA, ne igraju toliko u Evroligi, slobodni su uvijek. Naši nisu, mi smo prošle godine imali igrače Partizana koji su igrali, dali doprinos, ali tada je bio Evrokup, pa je bila pauza. Nije imao utakmice, pa su svi igrači mogli da igraju, sada je situacija drugačija, Partizan je igrao protiv Fenerbahčea, nemaš ni dušu da insistiraš ili da tražiš, iako su bili super razgovori. Čim se završila utakmica i Zvezda i Partizan pustili su sve igrače u reprezentaciju. To ne zavisi od klubova, niti od KSS. Već od ovih koji nose odgovornost za budućnost košarke u Evropi", zaključio je Pešić.