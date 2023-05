KOŠARKAŠIMA PUNE OČI SUZA! TUGA DO NEBA I MUK U ARENI: Partizan i Real ujedinjeni u BOLU, aplauz hale za poruku Grobara

Emotivna noć u Štark areni. Utakmica ne može biti važnija, ali je malo kome bilo do nje pred početak. Nažalost, svi znaju zašto je tako.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaška utakmica Partizan - Real Madrid počela je u više nego mučnoj atmosferi. U dvorani je vladala potpuna, zastrašujuća tišina, koja je pokazala da se u Beogradu dogodilo nešto zaista strašno - masakr u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je jedan đak u krvavom piru oduzeo devet života.

Svima je teško, svima sigurno nije do košarke i teško je bilo svima i da dođu na utakmicu, da gledaju, da igraju, da uopšte razmišljaju o njoj. I na licima košarkaša se prije podbacivanja vidjelo očigledno, da ne mogu da budu potpuno fokusirani, dok su sa dresovima sa natpisom OŠ Vladislav Ribnikar i sa crnim florom stajali i čekali da sudija podbaci loptu.

Sigurno jedna od najtežih, a vjerovatno i najteža utakmica za sve aktere. Meč teško da može bude važniji, ali bez obzira na to - kome je uopšte do košarke? Grobari su ostali dosljedni najavi da neće navijati do poluvremena, sa razglasa se nije čula muzika, prolomilo se nekoliko aplauza - i sa tribina i sa parketa, dok su navijači bacali cvijeće na parket.

Pred utakmicu su navijači Partizana istakli poruku: "Udaljavanje od tradicije, vjere i porodice, uvijek ostavlja tragične posljedice. Pokoj dušama svih nastradalih u OŠ Vladislav Ribnikar!"