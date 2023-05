HRVATI DIGLI FRKU ZBOG ČETIRI "S" NA LOPTI BORCA: "Skandal! To znači samo sloga Srbina spašava"

Povodom svega čak se oglasio i predstavnik Borca koji je demantovao da su u pitanju ocila, iako nije jasno zbog čega bi to bilo skandalozno ili problematično.

Borac iz Čačka zadržao je status u elitnom rangu ABA lige pošto je u "majstorici" savladao Helios i to sa 30 poena razlike (97:67). Srbija će tako i naredne sezone imati pet klubova u najjačem regionalnom takmičenju koje najčešće kritikuju Hrvati, pa je tako portal iz Zadra baš na utakmici Borca i Heliosa primijetio "sporan detalj". Tako je portal "Antena Zadar" objavio tekst u kome se osvrću na to da je neko na košarkašku loptu napisao ocila!?

Pod parolom "skandal", objašnjava se da je "klub koji igra u dvorani kraj Morave u dvije domaće utakmice sa Slovencima igrao s loptom na kojoj je ćirilicom neko napisao 'CCCC', što u prevodu znači 'samo sloga Srbina spašava". Tim povodom kontaktirali su i Marka Ivanovića, predstavnika Borca iz Čačka.

"To je neko obilježio loptu koja je za igru, igrači ili ekonom to napišu olovkom. Ovo nema nikakvog značaja! Neke lopte su obilježene sa slovima X, a neke ovako, inače, nisam ni primijetio šta piše. Kažem vam, igrači ili ekonom to obilježe da se zna koja je lopta za utakmicu. Vidjeću je li natpis znači Srbija, nemam pojma, znam da ima oznaka s X, ali te sa CCCC nisam vidio jer sam ovih dana imao obaveza, ali pogledaću. Moram reći da mi sa Zadrom imamo dobre odnose, nemojte brinuti", poručio je Ivanović za pomenuti mediji iz Zadra.

Iako je iz Borca demantovano značenje, nije poznato zbog čega bi ocila na lopti bila problematična. U pitanju su simboli koji su preuzeti iz vizantijske heraldike iz 13. vijeka, a autor krilatice "Samo sloga Srbina spasava" je Jovan Dragašević koji smatra da se simboli mogu tumačiti i kao skraćenica četiri ćirilična slova "S".