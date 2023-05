Šampion svijeta sa reprezentacijom Jugoslavije prokomentarisao je trend naturalizovanja košarkaša.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije će 2023. godine učestvovati na Svjetskom prvenstvu u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a selektor Svetislav Pešić nekoliko mjeseci prije turnira već "sklapa tim". Mnoge zanima da li će se pozivu odazvati Nikola Jokić, kakva je situacija sa Vladimirom Lučićem, da li je reprezentativna karijera gotova za Miloša Teodosića i Nemanju Bjelicu... Uvijek je aktuelno i pitanje stranca!

Zbog toga se selektor Pešić posebno osvrnuo na taj detalj. Da li bi košarkaška reprezentacija Srbije po prvi put na veliko takmičenje mogla da ode "pojačana", uz jednog naturalizovanog igrača koji bi dodao kvalitet nacionalnom timu. Mnogobrojne reprezentacije su se već odlučile na takav potez, a selektor Pešić kaže da je i Srbija napravila taj iskorak u drugim sportovima!

"Mi moramo da razumijemo da živimo u globalnom svijetu. Čitav svijet igra sa strancima. Imamo i u Srbiji puno stranaca u drugim reprezentativnim selekcijama. Ljudi koji poznaju košarku, ja živim sa njima, oni već na svoj način vrše pritisak da neko od stranaca igra za reprezentaciju", rekao je Pešić i dodao:

"Kod nas je to zato što smo zemlja košarke. Zna se kolika je popularnost košarke u Srbiji. Vidi se to kroz Evroligu, veliko je interesovanja publike, ne samo partizanovaca. To je tema koja je interesantna. Ja kažem, iz dana u dan se popularnost povećava, možda i zbog uticaja NBA lige i Jokića. Danas ga svi gledaju, pa čak i kada je u dva, tri, četiri poslije ponoći. Potencijali nam se smanjuju, to moramo da kažemo. I kao država smo manji, a samim tim po broju igrača. Od mog dolaska ovdje smo primili po deset stranaca, pa su oni igrali za Zvezdu i Partizan."

Vidi opis Ako povedem Pantera, moram i nekog iz Zvezde: Kari Pešić o strancima u reprezentaciji Srbije: SIGURNO će biti toga! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Iskusni Pešić je prilikom ovog gostovanja pomenuo kapitena Partizana Kevina Pantera, kao jednog od najozbiljnijih kandidata za dres Srbije. Ipak, za sada mu ne djeluje da je ostvarivo da Amerikanac rođen u Bronksu postane "orao" i zaigra rame uz rame sa Micićem, Bogdanovićem, Kalinićem ili Jokićem.

"Sve države bivše Jugoslavije, oni već godinama na Evropskom prvenstvu igraju sa strancima. Španija, Grčka, Turska imaju stranca. Hoće i rezervu. Kod nas će biti teško dok sam ja selektor, ne zato što ja ne bih to želio, nego zato što na toj poziciji ne vidim ko bi mogao da doprinese više od naših igrača. Posebno za Pantera mislim, ako bih njega zvao, onda bih morao i nekoga iz Zvezde, jer mi to sve gledamo po ključu. A to bi onda bilo dva. To po FIBA pravilima nije dopušteno. Sve može da se desi... Mislim da za Svjetsko prvenstvo nećemo imati potrebu za to. Ali i to će biti jednog dana, sigurno", zaključio je selektor Svetislav Pešić.