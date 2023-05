"DA SE VRATI ONAJ STARI PARTIZAN!" I Nikola Peković uz crno-bijele u Madridu: Nema tu mnoo priče...

Legendarni centar i bivši predsjednik Partizana bodri ekipu Željka Obradovića u glavnom gradu Španije

Izvor: MN PRESS

Partizan u srijedu od 21.00 igra utakmicu sezone, "majstoricu" plej-ofa Evrolige protiv Reala u Madridu. Ko pobijedi, plasiraće se na Fajnal-for u Kaunasu, ko izgubi - oprostiće se od najjačeg takmičenja za ovu sezonu.

Nikola Peković, legendarni centar Partizana i bivši as Evrolige i NBA lige, dio je ekspedicije prijatelja crno-bijelih koji će u Vizink centru navijati za ekipu Željka Obradovića. Peković je u razgovoru sa novinarima na aerodromu prije svega istakao značaj povratka Kevina Pantera u tim.

"Pored Panterovog poentiranja, on i odvlači odbranu sa drugih igrača i biće njegov povratak veliki plus za Partizan, nadamo se da će biti onakav kakav on zna da bude".

Peković je sa Partizanom i Panatinaikosom osvajao titule, u Minesoti dominirao... Da li pamti ovako dramatičnu seriju, prožetu i nekim zaista teškim momentima van parketa?

"Stvarno se svašta dešavalo, i nešto na šta niko nije moglo da se utiče. I četvrta utakmica bila je dosta teška, puna emocija. Bila je stvarno čudna, dosta čudnih stvari se dešavalo. Nadam se da ćemo mi, Partizan, izaći kao pobjednici".

Kako komentariše Matijasa Lesora, aktuelnog centra Partizana i jednog od najboljih igrača crno-bijelih?

"On je uvijek 'motor' i uvijek je pun energije, daje je i igračima i nadam se da će konačno da se vrati 'onaj stari' Partizan iz prve dvije utakmice i daće sve biti kako treba".

Na konstataciju da je selektor Srbije Svetislav Kari Pešić rekao da je Real "namazan" tim, Peković je odgovorio uz osmijeh:

"Što bi rekli - svi Španci su namazani. Ne bih ulazio u to. Mi znamo šta nas čeka, na 40 minuta smo od Fajnal-fora i nema tu mnogo priče", nasmijao se Peković.

