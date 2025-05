Čarls Barkli počeo da hvali Jokića i zaprijetio otkazom: "ESPN me nikada neće ućutkati"

Interesantno izlaganje Čarlsa Barklija koji je postao glavni "zaštitnik" Nikole Jokića u NBA ligi i ne želi da pristane ni na kakve ustupke kada njegova emisija pređe na ESPN.

Slavna emisija "Inside The NBA" se sa televizije TNT seli na ESPN, a malo je reći da se to nije dopalo njenim zaštitnim licima, čuvenim košarkašima Šekilu O'Nilu i Čarlsu Barkliju. Prije svega je Čarls Barkli bio nezadovoljan zbog toga, a u trenutku kada je hvalio Nikolu Jokića kao nikada do sada - zaprijetio je čak i otkazom.

"Ja neću mijenjati svoju ličnost, to dobro da znate", rekao je Barkli prilikom gostovanja u emisiji "Don’t @ Me with Dan Dakich" gdje je najavio da njega neće moći da ućutkaju i da mu zabrane neke od kontroverznih stavova koje je iznosio.

Svjestan je da ima ogroman ugovor i da neće moći tek tako da ga otpuste, pa ih zbog toga izaziva: "Ma, niko me neće otpustiti - previše zarađujem da bi me otpustili. Dakle, ne mogu da me otpuste. Prvo, ako me otpuste, moraće da čak da mi plate još sedam godina, a ja ću svakako dati otkaz mnogo prije toga. Ali, ako žele da me otpuste, volio bih da to urade", dodao je on.

Prema njegovim riječima, ne brine se zbog otkaza i dodaje da je samo na njemu odluka koliko će još dugo komentarisati prilike u NBA ligi, da li na ovoj televiziji ili nekoj drugoj: "I niko u ESPN-u mi neće govoriti šta da govorim ili radim. Tačka".

Zašto se emisija seli na ESPN?

Čuvena televizija "TNT Sports" izgubila je prava na prenos NBA utakmica i od naredne sezone će sve biti na ESPN-u, pa je tako dogovoreno i da se emisija "Inside The NBA" zajedno sa voditeljima - Šekilom O'Nilom, Kenijem Etkinsonom, Čarlsom Barklijem i Ernijem Džonsonom - prebaci na ovu televiziju na kojoj inače već godinama slušamo drugu vrstu analitičara, praktično rivala ove "četvorke".

Između ostalog, to je i Kendrik Perkins, sa kojim se Barkli godinama svađa, ali ga "štiti" desetogodišnji ugovor potpisan 2022. godine vrijedan 210 miliona dolara.

"Kendrik Perkins, koji nema pojma o čemu priča, kaže da su Lejekrsi kandidati za titulu, a ja sam rekao da nisu. I, očigledno, ako ispadnete u prvoj rundi plej-ofa, onda niste kandidat za titulu. Zapravo, nemam pojma kako će to izgledati sa njim", dodao je uvijek svojeglavi Barkli.

Šta je Barkli pričao o Jokiću?

Znao je Čarls Barkli u prošlosti da bude grub prema Jokiću, više mu se dopadao i Džoel Embid, međutim sve više iz njegovih se izjava može videti koliko se divi Somborcu iako ne misli da će biti MVP niti da će Denver pobijediti.

"Hvaliće s razlogom Gordona [zbog trojke za pobjedu protiv Oklahome, prim. aut], ali... Čovječe, šta radi ovaj Nikola Jokić. To je nevjerovatno čovječe", rekao je Čarls Barkli poslije partije Somborca od 42 poena, 22 skoka i šest asistencija: "To je bilo gotovo dok nije dao trojku. Ovo je baš nevjerovatno šta je uradio...".