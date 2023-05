Nema šampanjca i slavlja, mi hoćemo titulu! Meloun povisio ton: Ništa nismo uradili, neće nas poštovati bez prstena!

Majkl Meloun stavio je svima do znanja da Denver hoće titulu u NBA ligi.

Kad Nikola Jokić pleše po terenu, niko mu ne može ništa, naučio je to i Finiks u šestoj utakmici serije protiv Denvera (125:100). Srbin je dominirao, upisao tripl-dabl (32, 12as, 10sk) i nastavlja da pokazuje svima zašto je on pravi MVP u NBA ligi.

Poslije meča Majkl Meloun odgovarao je na pitanja novinara. Prva stvar o kojoj je pričao bila je defanziva, ponosan je zbog toga.

"Veliki, veliki uticaj odbrane. U našoj dvorani davali su 89 poena po meču, ovdje su davali 125 prosječno, zadržali smo ih na 100 poena i kada se branimo, kada se lopta kreće, kada igramo zajedno, vjerujemo da smo najbolji tim u NBA, pokazali smo to ovdje, na gostovanju. Odmorićemo se i sačekaćemo da vidimo protiv koga ćemo igrati", rekao je Meloun.

Plan igre bio je jasan.

"Naš mentalitet je bio da uzmemo pobjedu, znali smo da nam neće pokloniti. Igrali smo protiv tima koji je pritjeran uza zid, htjeli smo da budemo mi ti koji zadaju udarac prvi. Krenuli smo sjajno od početka, dok smo u drugom poluvremenu čekali njihovu seriju, znali smo da neće odustati, borili smo se svih 48 minuta, pokazali smo da smo sazreli. Ne zadovoljavamo se, naš cilj je veći od finala Zapada, idemo u željenom pravcu."

U potpunosti su neutralisali Devina Bukera koji je dao samo 12 poena u ključnoj utakmici (4/13 iz igre).

"Nisam htio da vadim Koldvel-Poupa sa terena u prvoj četvrtini, neke šuteve koje smo tada ubacili, rekao sam da je Bog uz nas. Neko nas gleda, cijenimo svu pomoć. Buker je sjajan igrač, znamo to svi, ali ne smiješ da se plašiš veličanstvenih igrača, Kentavijus i Brus Braun su igrali sjajnu odbranu na njemu."

Posijle dvije četvrtine Nagetsi su imali čak 30 poena prednosti (81:51).

"Na poluvremenu sam rekao da ništa nismo uradili, imamo 30 poena prednosti i ne smijemo da izađemo opušteno u drugom dijelu. Rekao sam da ne smije da im dosadi uspjeh, zvao sam tajm-aut u trećoj dionici i pitao ih gdje je tim iz prvog poluvremena, da moramo da igramo drugačije, disciplinovano, vratili smo se tome. Imamo odličnu hemiju, dobar roster, dvostrukog MVP-ja lige Jokića, Mareja, Gordona, Portera, Poupa, momke koji ne igraju toliko i čekaju šansu da je iskoriste. Zdravi smo i to je veoma važno, mnogo smo dobar tim."

Protivnik u finalu konferencije biće Lejkersi ili Voriorsi, a novinari su pitali Melouna da li mu smeta to što će se vjerovatno više pričati o Lebronu Džejmsu ili Golden Stejtu, umjesto o Nagetsima.

"Djeluje mi da ne dobijamo dovoljno poštovanja, možemo da se žalimo, da kukamo ili da prihvatimo ko smo i šta smo. Ne bih da pričam o ljudima koji nam ne daju to poštovanje za sve što smo uradili. Ima ono što nismo učinili, nismo uzeli titulu, dok to ne učinimo, neće pričati o nama. Hoćemo prsten, hoćemo to, to nam je cilj. Želimo da dođemo do toga, niko nam ništa ne može oduzeti ako uspijemo."

Ispričao je i kakva je atmosfera u svlačionici poslije velike pobjede.

"Momci su uzbuđeni, ali kontrolišu te emocije. Šta hoću da kažem? Dobili smo ubjedljivo veoma dobar tim, slavili smo ubjedljivo. Uzbuđeni smo svi zbog toga i prolaska, ali stvarno nema slavlja, otvaranja šampanjca i slično. Naš cilj je titula, ne samo plasman u finale Zapada. Idemo kući, ne zaboravite da je Marej igrao iako je bolestan, Jokić tripl-dabl. Stvarno je upisana timska pobjeda".

Na kraju je otkrio i meč koji je, po njegovom mišljenju, bio ključan za sezonu.

"Sviđa mi se koliko je brzo cijeli tim postao blizak, hemija se brzo razvila i na terenu i van terena. Kako je sezona odmicala, bili smo sve bolji. Meč protiv Portlanda u decembru, to je po meni bio najvažniji. Džamal je dao koš za pobjedu i to je bilo važno iz nekoliko razloga. Prvo za njega koji se vraćao iz povrede, onda je tim vidio kako se igra zajedno, potom smo brzo preuzeli prvo mjesto na Zapadu", zaključio je Meloun.